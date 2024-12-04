快訊

專訪／一餐只吃8顆蘋果！奧運國手黃筱雯透露控制體重魔鬼菜單

我國發布戒嚴有條件 非總統一人可率性而為

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／馬克西79秒飆11分救主 76人退黃蜂本季首度2連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬克西(右)。 路透
馬克西(右)。 路透

今年組成三巨頭陣容後卻因為傷病問題開季戰績一度敬陪末座的76人隊，今天與黃蜂隊之戰儘管一哥安比德（Joel Embiid）持續缺陣，不過靠著喬治（Paul George）攻下29分，加上馬克西（Tyrese Maxey）在比賽最後階段連拿11分，最終以110：104擊退黃蜂，收下本季首度二連勝。

76人今年休賽季在簽下明星前鋒喬治後一度被寄予厚望，不過開季後三巨頭先後因傷進入傷兵名單，在新陣容沒有太多時間磨合的情況下戰績低迷，日前安比德又再度進入傷兵名單，導致今天與黃蜂之戰已是他連續第5場比賽缺陣。

76人作客黃蜂主場陷入苦戰，首節76人雖然靠著多點開花的攻勢單節拿下32分，上半場也一度領先到18分，但易籃後黃蜂卻展開猛烈反撲，甚至在比賽最後1分半鐘米勒（Brandon Miller）投進三分球後逆轉戰局。

但關鍵時刻手感不佳的76人馬克西挺身而出，比賽最後79秒鐘8罰7中，個人獨攬11分，幫助76人最終以6分差距收下本季首度二連勝。

76人今天以喬治攻下29分表現最佳，他在第四節拉鋸階段也貢獻10分，與攻下21分的馬克西聯手幫助76人鎖定勝利，至於新秀麥肯（Jared McCain）則有17分進帳。

在收下本季首度的二連勝後，76人明天將繼續出戰魔術，力拚延續連勝，總教練諾斯（Nick Nurse）表示，明天是否讓喬治出賽，以及讓安比德復出，仍需要與團隊再做討論，但喬治說：「我肯定是想上場，儘管現在有點痠痛，但一切看明天早上的狀況再說，不過百分之百我是想出賽的，尤其是我們球隊現在處在這種狀態。」

76人 馬克西 黃蜂

延伸閱讀

NBA／76人噩耗頻傳！喬治又挫傷左膝 至少缺陣兩戰

NBA／灰熊貝恩朝對手「開槍」76人安比德罰球後假摔引熱議

NBA／三巨頭首度合體完喬治又傷退 76人吞聯盟最慘第12敗

NBA／76人墊底召開內部會議 馬克西批評安比德總是遲到

相關新聞

NBA／魔術輸尼克仍攜手晉級NBA盃8強 東區對戰組合出爐

魔術隊今天被尼克隊以121：106痛宰，不過魔術仍以外卡第1，拿下東區NBA盃第4種子，對手是公鹿隊。尼克則是第2種子，將迎戰第3種子老鷹隊。 尼克前3節打完就領先魔術多達31分，但如果魔術輸到

NBA／勇士22歲小將苦無上場機會 高層透露恐淪交易籌碼

勇士隊開季以來戰績穩定，對此美媒報導指出，陣中小將穆迪（Moses Moody）可能會在交易截止日前，成為球隊補強戰力談判籌碼。 據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto

NBA／馬克西79秒飆11分救主 76人退黃蜂本季首度2連勝

今年組成三巨頭陣容後卻因為傷病問題開季戰績一度敬陪末座的76人隊，今天與黃蜂隊之戰儘管一哥安比德（Joel Embiid...

NBA／08年綠軍如何對付學弟？ 皮爾斯：會讓他們精神受挫

2008年冠軍塞爾蒂克是許多球迷心中經典，當年陣中球星皮爾斯（Paul Pierce）近日上節目時表示，如果當時綠軍對陣現在學弟們，會從「精神層面」將他們打爆。 2021年入主名人堂的皮爾斯是塞

NBA／雙星轟55分輕取活塞 公鹿收7連勝與NBA盃8強門票

開季一度落居東區戰績榜末段班的公鹿隊，近期在雙星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Dam...

NBA／亞歷山大、泰托姆獲單月最佳球員 溫班亞瑪奪新獎項

NBA官方公佈10月合併11月東西區最佳球員，由塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）和雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）分別獲選。 亞歷山大這2個月帶領雷霆打出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。