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NBA／魔術輸尼克仍攜手晉級NBA盃8強 東區對戰組合出爐
魔術隊今天被尼克隊以121：106痛宰，不過魔術仍以外卡第1，拿下東區NBA盃第4種子，對手是公鹿隊。尼克則是第2種子，將迎戰第3種子老鷹隊。
尼克前3節打完就領先魔術多達31分，但如果魔術輸到37分，就要將外卡門票拱手讓給塞爾蒂克隊。因此第4節魔術認真拼，打出31：15攻勢，以15分之差結束比賽。
尼克全隊6人得分上雙，唐斯（Karl-Anthony Towns）攻下全隊最高的23分15籃板，哈特（Josh Hart）繳出11分13籃板10助攻的大三元。魔術則以華格納（Franz Wagner）30分6助攻表現最佳。
公鹿和尼克都拿下4勝0敗，但公鹿淨勝分+50高於尼克的+30，拿下第1種子。老鷹與塞爾蒂克都是3勝1敗，但老鷹擊敗塞爾蒂克，因此以東區C組第1脫穎而出，拿下第3種子。外卡部分，魔術、塞爾蒂克和活塞比較淨勝分，魔術高達+45，拿下第4種子。
因此8強賽東區頭號種子公鹿將在主場迎戰第4種子魔術；第2種子尼克在主場迎戰第3種子老鷹。
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