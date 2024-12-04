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NBA／勇士22歲小將苦無上場機會 高層透露恐淪交易籌碼

聯合新聞網／ 綜合報導
穆迪雖然與勇士續約3年，但始終沒有獲得重用，有可能成為交易籌碼。 路透
穆迪雖然與勇士續約3年，但始終沒有獲得重用，有可能成為交易籌碼。 路透

勇士隊開季以來戰績穩定，對此美媒報導指出，陣中小將穆迪（Moses Moody）可能會在交易截止日前，成為球隊補強戰力談判籌碼。

據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，一位匿名NBA高層受訪時表示，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）始終沒讓他上場超過20分鐘，「穆迪可能是一筆大交易的配菜。」

該名高層也表示，穆迪10月中旬與勇士續約3年，簽下總值3900萬美元合約，但始終從板凳出發。由於穆迪的角色在過去幾個賽季中保持不變，因此聯盟高層們都認為，穆迪是一個值得在交易市場上關注的名字。

原本外界多認為穆迪在湯普森（Klay Thompson）離隊後，會有更多上場時間，但他本季卻只獲得場均15.9分鐘的上場時間，還比上賽季17.5分鐘來得更少。此外，庫明加（Jonathan Kuminga）、梅爾頓（De'Anthony Melton）和小裴頓（Gary Payton II）也是可能的交易籌碼。

勇士

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