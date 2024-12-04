NBA／08年綠軍如何對付學弟？ 皮爾斯：會讓他們精神受挫
2008年冠軍塞爾蒂克是許多球迷心中經典，當年陣中球星皮爾斯（Paul Pierce）近日上節目時表示，如果當時綠軍對陣現在學弟們，會從「精神層面」將他們打爆。
2021年入主名人堂的皮爾斯是塞爾蒂克一代名將，也是2008年總冠軍戰MVP，近日他在節目上談到當年奪冠陣容時說道：「我們可能沒有現在這般的技術，但我們深知如何從精神層面破壞對方，我們善於打碎對方的欲望。」
主持人此時回應：「所以你是說，你們會更兇狠而且不以技術取勝，讓對手『沒心態』來贏球嗎？」皮爾斯則回答：「那是肯定，我們會給他最致命的打擊。」他還表示，「只要在開賽不久就讓對手深陷犯規麻煩，就是過去曾用過的方法。」
最後皮爾斯被問到，當年的他會讓現今塞爾蒂克哪位學弟精神受挫時，皮爾斯直接回答：「我會讓全隊都沒心態。」
2007-08賽季塞爾蒂克以66勝16敗戰績高居東區龍頭，並在NBA總決賽中以4：2擊敗湖人隊，奪得球隊22年來首座總冠軍。
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