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NBA／雙星轟55分輕取活塞 公鹿收7連勝與NBA盃8強門票
開季一度落居東區戰績榜末段班的公鹿隊，近期在雙星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）攜手下拉出一波連勝之旅，在今天出戰活塞隊的比賽中，兩人再度聯手拿下55分，幫助公鹿以128：107收下7連勝，並且取得NBA盃8強門票 。
公鹿今年開季前10場比賽一度僅拿下2勝，不過隨著雙星安戴托昆波、里拉德的化學效應持續加溫，公鹿在過去9場比賽已經拿下8勝佳績，今天作客活塞主場，儘管米道頓（Khris Middleton）持續因傷缺陣，但公鹿首節就打出強勢開局，其中里拉德單節就進帳12分，幫助公鹿首節就拿下36分。
接下來三節公鹿的進攻火力絲毫沒有減弱，第二節更是狂轟了42分，多點開花的攻勢打得活塞措手不及，光是在上半場公鹿就砍進15顆三分球，並有4人得分來到雙位數，其中里拉德進帳18分，一度將領先差距擴大到20分以上。
易籃後，安戴托昆波更是給予活塞致命一擊，他在第三節單節拿下17分，帶領公鹿連續三節得分都突破30分，最大領先優勢來到26分，也讓勝負提前底定，最終公鹿就在6人得分上雙，團隊投進23顆三分球下，以21分差距輕取活塞，收下7連勝與NBA盃的4連勝，以分組第1名搶下8強門票。
公鹿今天以安戴托昆波攻下28分、8助攻、7籃板表現最佳，里拉德則有27分、5助攻，至於活塞康寧漢（Cade Cunningham）則是拿下23分、6助攻，公鹿在贏下這一勝後，目前以11勝9敗戰績排名東區第5。
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