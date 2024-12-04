NBA／亞歷山大、泰托姆獲單月最佳球員 溫班亞瑪奪新獎項

NBA官方公佈10月合併11月東西區最佳球員，由塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）和雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）分別獲選。

亞歷山大這2個月帶領雷霆打出15勝4敗，西區第1戰績，場均能得到29.5分5.3籃板6.6助攻，這是他生涯第2度獲得單月最佳球員。

在巴黎奧運不受重用的泰托姆化悲憤為力量，開季前2個月率塞爾蒂克打出16勝3敗，東區第2戰績，場均能攻下28.7分8.5籃板5.8助攻，成為MVP競爭者。這是他生涯第5度獲選單月最佳球員，隊史排名第2，僅次「大鳥」柏德（Larry Bird）的7次。

Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander and Boston Celtics forward Jayson Tatum have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in October/November. pic.twitter.com/MMPFiznN17 — NBA Communications (@NBAPR) 2024年12月3日

NBA今年新增單月最佳防守球員，西區由馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拿下，他場均賞出3.56次阻攻領先群雄，佔馬刺全隊45.9%，另外還有1.31抄截，幫助馬刺團隊防守效率排名聯盟第8。

東區則由老鷹隊丹尼爾斯（Dyson Daniels）奪下，他場均3.0次抄截，是1988年「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）以來，首位賽季前19場至少57次抄截和18次阻攻的球員。11月 8日到11月15日期間，丹尼爾斯連4場至少6抄截，這是自1973-74賽季以來第2長紀錄。

San Antonio Spurs forward-center Victor Wembanyama and Atlanta Hawks guard Dyson Daniels have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Defensive Players of the Month, respectively, for games played in October/November, becoming the first recipients of the new award. pic.twitter.com/tDMp2T6wny — NBA Communications (@NBAPR) 2024年12月3日

最佳新秀部分，西區由選秀第39順位的灰熊隊前鋒威爾斯（Jaylen Wells）獲選，他場均12.2分3.3籃板1.9助攻，投籃命中率45.4%，三分球命中率39.4%。

東區則由選秀第16順位的76人後衛麥肯（Jared McCain）奪下，他場均16.0分2.6助攻，在11月13日對騎士隊攻下生涯最高的34分。他是2018年3月西蒙斯後，隊史首位得到這項獎座的球員，前15場比賽投進38顆三分球，超越1996年「戰神」艾佛森（Allen Iverson）締造的36顆隊史紀錄。

Memphis Grizzlies forward Jaylen Wells and Philadelphia 76ers guard Jared McCain have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Rookies of the Month, respectively, for games played in October/November. pic.twitter.com/VEcHG9n3QK — NBA Communications (@NBAPR) 2024年12月3日

最佳教練方面，西區由帶領火箭隊拿下14勝6敗的尤多卡（Ime Udoka）獲獎，東區則是本季接下騎士主帥，就帶隊打出17勝3敗東區第1的亞特金森（Kenny Atkinson）。

Houston Rockets head coach Ime Udoka and Cleveland Cavaliers head coach Kenny Atkinson have been named the NBA Western and Eastern Conference Coaches of the Month, respectively, for games played in October/November. pic.twitter.com/UcIctHIq3x — NBA Communications (@NBAPR) 2024年12月3日

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