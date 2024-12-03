NBA／戰績崩跌拚狀元？傳爵士可能交易陣中主力戰將

爵士開季戰績僅4勝16敗，全聯盟勝率只高於巫師和鵜鶘，除了被認為可能要「擺爛」拚選秀權外，還傳出可能會在季中交易截止日前送走多位陣中主力。

根據知名記者史坦（Marc Stein）透露，中前鋒柯林斯（John Collins）很可能會在交易截止日前被球隊送走。

「目前聯盟大多認為，柯林斯會是今年爵士總管安吉（Danny Ainge）在交易截止日前送走的球員之一，此外包括克拉克森（Jordan Clarkson）和塞克斯頓（Collin Sexton）也都有被交易的可能。」史坦表示。

柯林斯是在上季被老鷹交易到鹽湖城，成為先發主力戰將，今年開季至今繳出場均17.9分8.8籃板1.3抄截的表現。事實上，史坦也提到，爵士很滿意柯林斯的表現。「他們很高興能以非常低的代價，一個未來二輪選秀權，就能接收柯林斯的合約。」

柯林斯本季年薪為2658萬美元，明年賽季為球員選項，柯林斯可能會選擇提前跳出合約，投身自由市場。克拉克森和塞克斯頓都還有兩年合約，不過兩人年薪都低於2000萬美元。

除了上述3人外，一直以來都處於交易流言之中的中鋒凱斯勒（Walker Kessler）也被外界點名。由於凱斯勒仍處於新秀合約，讓他成了先前湖人尋求補強的目標之一。

史坦指出，爵士顯然優先考量是明年的選秀順位，爭取拿到天賦優異的超級新人，另一方面也會以馬卡南（Lauri Markkanen）為核心去進行陣容重整，建立具備競爭力的球隊陣型。

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