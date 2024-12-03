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NBA／真的累了？失誤數暴衝、投籃手感低迷 詹姆斯：繼續訓練

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯近期的進攻狀態欠佳。 美聯社
詹姆斯近期的進攻狀態欠佳。 美聯社

前一天對爵士成為繼賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）之後史上第2位命中15000球的球員，詹姆斯（LeBron James）又在今天對灰狼一戰達成史無前例的例行賽加季後賽累積1800場的紀錄。

不過紀錄之夜伴隨而來的卻是29分的慘敗，湖人低迷的進攻表現讓他們全場只獲得80分，寫下賽季單場得分新低。賽季前21場比賽打完，湖人12勝9敗與上季相同，瑞迪克（JJ Redick）的執教顯然沒有帶來立竿見影的效果。

詹姆斯出賽31分鐘，16投僅4中拿到10分8籃板4助攻，出現多達6次失誤，勉強延續生涯例行賽連1243場得分上雙的紀錄。

詹姆斯近期陷入投籃低潮，4場比賽三分球19投0中，近5戰有4場得分低於20分，且近10戰一共發生多達51次失誤。談到自己近期的投籃狀態，詹姆斯直言只能透過訓練來擺脫低迷。

「我認為我們花了太多精力去調整防守，進攻端受到負面影響，明顯退步，我們現在進攻狀況並不好。想要同時做好攻守兩端是巨大挑戰，但也是我們必須做的事情。」詹姆斯說。

即將滿40歲的詹姆斯，本季至今還沒有缺席過1場比賽，平均上場時間超過35分鐘；在手感持續低迷情況下，或許詹姆斯和湖人球團都得考慮「輪休」這個選項了。

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