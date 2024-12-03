NBA／格林恐因傷缺席勇士作客金塊 柯爾讚安德森防守很強
勇士隊明天將作客金塊隊，總教練柯爾（Steve Kerr）提到，防守悍將格林（Draymond Green）因左小腿痠痛可能會缺陣。
格林目前傷兵報告狀態為出賽成疑（Questionable），今天在丹佛也沒參加練球。柯爾受訪時表示，「對他能否出賽我保持懷疑，我們要小心謹慎，會觀察他有沒有辦法撐得住。」
勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）本季曾因雙膝痠痛缺席3場比賽，他目前狀態是可能出賽（Probable），柯爾直言，「這就是我們球隊、格林和柯瑞目前的狀況，我們試著壓縮他們上場時間，積極保持他們的健康。」
如果格林缺陣，安德森（Kyle Anderson）可能扛下不少上場時間，柯爾稱讚他，「手臂很長又很強壯，且頭腦很靈活。他比賽理解非常出色，熟悉對手習慣和球探報告，且經常看比賽，熱愛這項運動，知道對手想怎麼做。安德森防守端很出色。」
安德森本季轉戰勇士，場均只上場15分鐘，創下近年新低，但他不怪柯爾，「柯爾直接告訴我狀況如何，在有些球隊你被埋沒，卻聽不到總教練任何一句話，能聽到柯爾親自說明，對我來說意義重大。」
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