NBA／詹姆斯命中率迷航 瑞迪克不敢保證能否打滿82場

湖人隊「一哥」詹姆斯（LeBron James）今年開季後一度喊出將打滿82場比賽的目標，儘管他在日前曾演出連4場大三元的壯舉，似乎對於達成目標胸有成竹，不過在近幾場比賽詹姆斯的命中率卻直線下滑，在今天更只拿下賽季新低的10分，讓湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）都不敢保證能否幫助詹姆斯完成出賽82場的承諾。

本月底將滿40歲的詹姆斯，在生涯的第22個賽季依舊打出全明星等級的數據，更屢屢改寫聯盟紀錄，包括日前登上聯盟歷史例行賽加季後賽出賽王的寶座。

不過隨著高強度的賽季持續進行，詹姆斯在近幾場比賽卻出現進攻手感持續下滑的狀況，尤其是近4場比賽三分球出手19次0中，創下他繼新秀賽季曾連24投不中以來，最長的三分球失手紀錄，

儘管對於39歲的詹姆斯來說狀況下滑實在難以苛責，但是否要讓他輪休進行調整，也讓湖人總教練瑞迪克陷入兩難，在被問到是否會繼續支持詹姆斯打滿82場時，他說：「我不知道他這樣做是否符合我們的最大效益，但如果他感覺很好，他就會繼續上場，顯然我們希望儘可能的來管理他的上場時間。」

而詹姆斯在今天被問及此事時，他也強調出賽82場對於他來說只是一個目標，但現在還不是討論這個的時候，談到自己的低迷手感時，他則說：「這就是一個節奏問題，我只覺得這3、4場比賽節奏有點不對勁，但我只能努力練球、調整。」

戴維斯也表示，球隊狀態的起伏確實是首要解決的問題，「有時候我們像是一支可以跟任何隊伍競爭的球隊，但有時候我們又糟糕到像是什麼都做不了的球隊，所以我們必須搞清楚在剩餘的賽季必須成為哪一樣的球隊。」

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