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NBA／巫師暫居聯盟爐主 傳有意交易庫茲馬引湖人等5隊興趣
巫師隊近年進入重建期，目前14連敗，穩居聯盟爐主。不過巫師仍有不少資深球員吸引他隊興趣，其中湖人等5隊有意庫茲馬（Kyle Kuzma）。
現年29歲的庫茲馬生涯前4季效力湖人，2021年湖人為得到衛斯特布魯克（Russell Westbrook），將他打包交易到巫師。據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）報導，庫茲馬值得關注，因為他正處當打之年，未來2季薪水逐年遞減，庫茲馬也不符合巫師年輕核心球員的成長時程。
庫茲馬本季數據大幅下滑，場均只得到15.8分5.6籃板，整體命中率42%，三分球命中率27.6%，都創近年新低。不過斯卡托指出，湖人、勇士、公鹿、熱火和騎士都對他有興趣。
斯卡托也整理湖人交易資產，2029和2031年首輪選秀權最具吸引力，羅素（D'Angelo Russell）、八村壘（Rui Hachimura）和文森（Gabe Vincent）都將被放在交易談判中。
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