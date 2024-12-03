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NBA／普里查德打出最佳第6人驚奇 布朗：我只需在底角休息

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克隊替補後衛普里查德(左)在近四場比賽繳出一張平均24.5分、投進5.3顆三分球的亮眼成績單。 路透
塞爾蒂克隊替補後衛普里查德(左)在近四場比賽繳出一張平均24.5分、投進5.3顆三分球的亮眼成績單。 路透

塞爾蒂克隊替補後衛普里查德（Payton Pritchard）今年開季狀況火熱，尤其在近四場比賽繳出一張平均24.5分、投進5.3顆三分球的亮眼成績單，成為塞爾蒂克本季最重要的板凳戰力，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）就表示，普里查德一直很努力，尤其在苦撐過充滿不確定的新秀合約期後，證明了自己的實力。

普里查德在2020年NBA選秀會於首輪第26順位被塞爾蒂克選入，不過隨著塞爾蒂克傷兵陸續歸隊，陣容變得更加穩定，反而讓普里查德的上場時間出現比新秀賽季下滑的狀況，甚至一度傳出希望球隊將他交易出去。

但在去年10月塞爾蒂克仍是與普里查德達成4年3000萬美元的續約，上場時間也逐漸回升，到了本賽季他更是打出年度最佳第六人的氣勢，讓塞爾蒂克這張合約變得相對「超值」。

談到普里查德本季的精彩表現，塞爾蒂克總教練馬祖拉說：「對於年輕球員來說最困難的就是挺過新秀合約，因為這中間會有很多不確定性，他在新秀賽季獲得了一些機會，然後華克（Kemba Walker）就回來了，這讓他失去了一些機會，這也是他過去幾年的寫照，每一年都有一些人卡在他前面，但他始終很努力，並等到了屬於他的機會。」

普里查德在過去4場比賽以替補身份得分都上看20分，在塞爾蒂克隊史僅次於柏德（Larry Bird）與麥克海爾（Kevin McHale）的5場和8場，今天攻下29分的布朗（Jaylen Brown）說：「他贏得了球隊的尊敬，當他狀況火熱時，我的工作就是待在底角休息，然後看他接管比賽，他今天複製了我的腳步，因為他穿了我的簽名球鞋。」

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