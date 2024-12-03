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NBA／扭轉「胖虎」威廉森職業生涯？哈勒戴提出重要建議

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈勒戴(右)與威廉森。 路透社
哈勒戴(右)與威廉森。 路透社

哈勒戴（Jrue Holiday）在鵜鶘的最後一個賽季，正好是「胖虎」威廉森（Zion Williamson）以狀元之姿加入NBA的第一年；他曾見證過這位「怪物新秀」的驚人天賦，近期更語重心長地提出建言，認為威廉森應該加強防守能力，這將有助於提升他的比賽水平，進而扭轉職業生涯的發展。

「我認為Zion是我見過最有天賦的球員之一。他的運動能力、突破防守直衝籃框的能力都非常出色。有時候，這也涉及到球隊的適配問題。我不確定他們是否需要為他調整戰術，或者他需要在其他地方找到更適合的環境。但我認為他需要某種改變，因為他的潛力無限。」哈勒戴說。

哈勒戴進一步表示，提升防守能力將是威廉森的比賽水平邁向下一個層次的重要關鍵。「對他來說，我會希望他多專注於防守，這不是在貶低他，而是我認為這能讓他的天賦得到最大化的發揮，並進一步提升他的比賽水平。」

作為聯盟最強悍的防守代表人物，哈勒戴過去4個賽季都在年度最佳防守球員的票選中名列前茅，更是公鹿和塞爾蒂克能夠登頂的重要關鍵。顯然他比任何人都相信投入防守所能帶來的巨大回饋。

哈勒戴強調，如果他是威廉森的教練，絕對會鼓勵他在防守端更加努力。「他的進攻表現已經足夠出色，但如果他能在防守端給自己更多挑戰，我相信他的隊友也會跟隨他的腳步一起努力進步。」

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