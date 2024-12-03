NBA／回到最初的湖人？英格倫加入詹皇好友經紀公司

鵜鶘隊本季因傷兵問題，戰績4勝18敗西區墊底。陣中主將英格倫（Brandon Ingram）近日離開原經紀公司，成為湖人隊詹姆斯（LeBron James）經紀人保羅（Rich Paul）新客戶，引發外界聯想。

英格倫2016年選秀會被湖人用榜眼籤選中，2019年休賽季他成為戴維斯（Anthony Davis）交易案籌碼來到鵜鶘。今年是他5年合約的最後一年，季前與鵜鶘續約談判破裂，交易案也沒有發生。

據《ESPN》報導，本季結束後將成為自由球員的英格倫，已離開原經紀公司「Excel Sports Managemen」，轉投保羅經紀公司「Klutch Sports」，未來英格倫場上和場外一舉一動都會備受關注。

英格倫本季先發16場，平均得到22.9分5.8籃板5.4助攻，整體命中率46.5%，三分命中率36.4%。他已經因傷缺席最近5場比賽。

商品推薦