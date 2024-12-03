NBA／波波維奇輕度中風復原狀況樂觀 有望重掌馬刺兵符
馬刺隊千勝教頭波波維奇（Gregg Popovich）11月初因身體不適暫離球隊，並宣布無限期缺陣，後續被診斷為輕度中風。而如今傳出波波維奇恢復進度良好，球隊則希望波波維奇能在板凳席帶動士氣。
根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）指出，隨著波波維奇健康狀況好轉，只要健康狀況無虞，球隊希望他能回來執掌兵符，不過馬刺消息人士表示，如果波波維奇回歸，並不會馬上執教，何時重新回到球隊運作仍是未知數。
作為NBA目前最多勝場數的教練，波波維奇帶領馬刺獲得5座冠軍，同時也是東京奧運美國籃男冠軍教頭。波波維奇的子弟兵，如柯爾（Steve Kerr）、布朗（Mike Brown）以及尤多卡（Ime Udoka）等人，都在其他球隊執教，可謂「桃李滿天下」。
馬刺在波波維奇缺陣後，啟用助理教練強森（Mitch Johnson）暫代主帥，目前戰績11勝9敗。美媒指出，如果波波維奇因身體狀況而選擇急流湧退也不會有人怪罪他，一切都端看他如何評估。
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