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NBA／抱怨DPOY評選標準一直變 戴維斯：不知為何我沒得過

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隊戴維斯。 路透
湖人隊戴維斯。 路透

湖人隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）一直被外界視為頂尖防守球員，但至今仍未獲得過年度最佳防守球員（DPOY）。他近期接受《Fox Sports》訪問時抱怨，這座獎項沒有標準。

今年是戴維斯職業生涯第13季，前12季他入選過5次最佳防守陣容，拿下3座阻攻王。他最接近DPOY是2019-20賽季，他當年票選第2名，不敵公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

談到DPOY話題時，戴維斯表示，「我已不在意這件事，我也不清楚為何我還沒得過這座獎，就算每年都有人提到我的名字。現在我不在乎了，目標是奪冠。」

晚戴維斯1年進入聯盟的長人戈貝爾（Rudy Gobert）已有4座DPOY，他容易被後衛吃掉，總是在季後賽成為話題。戴維斯也談到DPOY評選標準，「我感覺標準總是在變，有人因阻攻最多獲獎，我達成過這點卻沒得獎。到底是看團隊防守還個人防守？我能從1號守到5號，是頂級護框者，擅長防擋拆，所有防守要求我都能做。」

Anthony Davis 湖人

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