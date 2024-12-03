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NBA／詹姆斯連19次三分球出手落空 湖人29分差慘輸灰狼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯近期外線頻頻打鐵，已連19次出手落空、共4場比賽沒投進三分球。 美聯社
詹姆斯近期外線頻頻打鐵，已連19次出手落空、共4場比賽沒投進三分球。 美聯社

過去幾場比賽表現都出現起伏的湖人隊與灰狼隊今天碰頭，客場出賽的湖人今天在團隊手感不佳的情況下，前三節打完就已經以15分差距落後給對手，其中詹姆斯（LeBron James）更未擺脫三分球低潮，包括本場比賽4投0中在內，已連19次出手落空，最終湖人也以80：109不敵灰狼，近7場比賽吞下5敗。

湖人近來因為陣容的不穩定狀態出現起伏，也將球隊推上交易傳聞的風口浪尖上，在今天賽前總教練瑞迪克（JJ Redick）也直言，球隊在賽季前20場的表現確實不夠均衡與穩定，這將會是他們想要做得更好得地方。

今天在客場出戰灰狼，湖人在雙星詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）手感低迷的情況下，團隊狀況也不見起色，兩人在今天合計出手30次僅命中8球，且三分球6次出手0中，其中詹姆斯已經是連續4場比賽未能投進三分球，累計19次出手落空，最終兩人在分別攻下10分、8助攻與12分、11籃板後，就因為球隊落後分差過大，提前打卡休息。

在雙星狀態不佳的情況下，湖人先發後衛里夫斯（Austin Reaves）今天還因傷缺陣，前陣子狀況火熱的新秀肯奈特（Dalton Knecht）也全面熄火，全場三分球5次出手全都落空，僅攻下6分，在過往團隊贏球的武器功能盡失的情況下，僅有羅素（D'Angelo Russell）攻下20分獨挑大樑。

反觀灰狼今天則呈現多點開花的攻勢，在愛德華（Anthony Edwards）全場僅進帳8分的情況下，全隊仍有5人得分上雙，其中替補上陣的迪文森佐（Donte DiVincenzo）與亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）皆有15分進帳，藍道（Julius Randle）則有18分進帳。

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