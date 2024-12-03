NBA／火箭7年來最佳開季表現 主帥：我們正變得更出色

上周面對西區龍頭雷霆，火箭中鋒森根（Alperen Sengun）繳出20分14籃板9助攻的準大三元表現，幫助球隊以3分之差險勝。這一勝也是火箭近12戰中的第10勝，排名直逼西區王座，展現年輕球隊的無比衝勁。

這場比賽只是森根一整個星期表現的縮影，挾著場均21.3分12.7籃板9助攻的強勢演出，他幫助球隊單周3戰全勝，生涯第2次獲選單周最佳球員。

火箭開季以來取得15勝6敗的成績，這是球隊自2017-18年賽季以來的最佳開季表現；當年火箭前21戰打出17勝4敗，整季豪取65勝，可惜在西區冠軍賽搶7大戰不敵「宇宙勇」。和那個時候相比，火箭陣容已經全面換血。

另一方面，火箭在前21場比賽的淨勝分達173分，這數據同樣僅次2017-18年賽季的227分。

擊敗雷霆或許可以作為顯現火箭本季大步向前的最佳試金石，不過主帥尤多卡（Ime Udoka）依然步步為營。「這只是顯示出我們的成長。我們在上季的基礎下持續前進，我們希望保持這樣的心態。」

火箭上季取得41勝41敗的成績，可惜無緣進入季後賽，不過仍呈現逐步成長的趨勢，而本季他們破繭而出，有望結束延續4個賽季的重整陣痛期。

NBA官方今日公佈了球隊戰力排行榜，火箭從原先第5直線衝進第3，僅落後騎士和塞爾蒂克。

「在賽季不同階段能夠擊敗聯盟中的優秀球隊，這是好兆頭。說明了我們所做的事情正在發揮效用，我們正在變得更出色。」尤多卡說。

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