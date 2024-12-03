NBA／上季菜鳥獲選就寫隊史紀錄 火箭森根再奪單周最佳球員

NBA今天公布第6周最佳球員，東區由尼克隊布朗森（Jalen Brunson）獲選，成為隊史第6人；火箭隊森根（Alperen Sengun）摘下西區最佳球員，為個人紀錄再添一筆。

尼克上周4場比賽中打下3勝1敗戰績，布朗森場均攻下26.8分、9.8助攻，三分球命中率更高達5成24。

本季是布朗森效力尼克的第3個賽季，新賽季20場比賽，成為尼克頭牌球星的布朗森場均也有25.4分、7.9助攻和3.0籃板，這也是尼克隊史第6位球員獲得單周最佳球員，同時是布朗森本季首度獲獎。

NBA Players of the Week for Week 6.



West: Alperen Sengun (@HoustonRockets)

East: Jalen Brunson (@nyknicks) pic.twitter.com/cZOZT9MAW3 — NBA (@NBA) 2024年12月2日

22歲的森根上季就有獲得單周最佳球員紀錄，締造隊史最年輕獲獎新猷，上周他3場比賽場均貢獻21.3分、12.7籃板、9.0助攻、1.7阻攻，且都繳出至少20分的「雙10」數據，助隊打下全勝戰績，其中碰灰狼隊的比賽更繳出「大三元」數據，接續碰76人隊的延長賽更豪取11分、5籃板。

面對西區龍頭雷霆隊時，森根第四節也有7分、5籃板和3助攻，讓雷霆本季首度在第三節領先後卻輸了比賽。

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