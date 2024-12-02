NBA／溫班亞瑪本季首次大三元寫紀錄 直追唐西奇、詹皇
馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天面對國王再度發威，全場17投11中包含5記三分球，狂砍34分14籃板11助攻3阻攻，完成本季第1次大三元，生涯累積3次。
此外，根據統計，溫班亞瑪還成為NBA史上第4位在21歲前就拿到至少30分大三元的球員，先前3位分別是詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）和福克斯（De'Aaron Fox）。其中唐西奇累積高達10次。
馬刺在比賽中一度落後多達17分，但挾著溫班亞瑪的強勢表現，搭配全隊轟進23記三分球，在第四節一舉扭轉戰局，特別是老將保羅（Chris Paul）更在終場前20.5秒命中底定勝負的致命三分球，馬刺近6戰取得5勝。
賽後談到馬刺破隊史紀錄的三分球表現，國王後衛蒙克（Malik Monk）直言球隊不能給對方太多空間。「原諒我爆粗口，你不能把對方大空檔機會歸咎自己運氣不好，他們就是出現這麼多空檔。」
數據顯示，國王本季讓對手的三分命中率高達37.6%，排名聯盟倒數第4，而每場讓對手投進14.8顆三分球，更僅次於老鷹，聯盟第2差。
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