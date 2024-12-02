NBA／哈登史上第2人破3000顆三分球 快艇收主場8連勝
在快艇主場戰勝金塊的比賽中，哈登（James Harden）命中6記三分球外加13罰全中，繳出39分11助攻9籃板的準大三元表現，這讓他生涯三分命中數累積3004顆，成為柯瑞（Stephen Curry）之後史上第2位突破3000大關的球星。
不過哈登與榜首的柯瑞仍有一大段距離，柯瑞目前已經命中3810顆三分球，有望在這兩年達成史無前例的4000顆三分球紀錄。
「我知道這有多麼難，所以我不會把這視為理所當然。我進行了大量訓練，花費許多時間。」哈登說。
另一方面，哈登生涯已經累積103次至少30分10助攻的表現，超越詹姆斯（LeBron James）獨居史上第2，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的227次。
金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）此戰也有出色發揮，攻下28分14籃板11助攻，這是他生涯第138次大三元，追平魔術強森（Magic Johnson），兩人並列史上第3，僅次衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的200次和羅伯森的181次。
這場比賽雙方都有重要球員傷癒回歸，葛登（Aaron Gordon）以替補身分出發獲得10分4助攻；至於鮑威爾（Norman Powell）則是在缺席6場比賽後復出，砍下28分。
快艇收下主場8連勝，目前以13勝9敗居西區第7。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言