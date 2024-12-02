NBA／哈登史上第2人破3000顆三分球 快艇收主場8連勝

在快艇主場戰勝金塊的比賽中，哈登（James Harden）命中6記三分球外加13罰全中，繳出39分11助攻9籃板的準大三元表現，這讓他生涯三分命中數累積3004顆，成為柯瑞（Stephen Curry）之後史上第2位突破3000大關的球星。

不過哈登與榜首的柯瑞仍有一大段距離，柯瑞目前已經命中3810顆三分球，有望在這兩年達成史無前例的4000顆三分球紀錄。

James Harden knocks down his 3,000th career three-pointer!



He joins Steph Curry as the only players in NBA history with 3k 3PM 👏 pic.twitter.com/K5dCA8IjTj — NBA (@NBA) 2024年12月2日

「我知道這有多麼難，所以我不會把這視為理所當然。我進行了大量訓練，花費許多時間。」哈登說。

另一方面，哈登生涯已經累積103次至少30分10助攻的表現，超越詹姆斯（LeBron James）獨居史上第2，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的227次。

Congrats to @JHarden13 of the @LAClippers for becoming the 2nd player in NBA history to make 3,000 threes! pic.twitter.com/VltiyCV1YC — NBA (@NBA) 2024年12月2日

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）此戰也有出色發揮，攻下28分14籃板11助攻，這是他生涯第138次大三元，追平魔術強森（Magic Johnson），兩人並列史上第3，僅次衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的200次和羅伯森的181次。

James Harden COOKED on his HISTORIC night...



39 PTS | 11 AST | 9 REB | 6 3PM | W@JHarden13 joined Steph Curry as the only players in NBA history with 3k 3PM! 🤯 pic.twitter.com/iYEqX9GY3y — NBA (@NBA) 2024年12月2日

這場比賽雙方都有重要球員傷癒回歸，葛登（Aaron Gordon）以替補身分出發獲得10分4助攻；至於鮑威爾（Norman Powell）則是在缺席6場比賽後復出，砍下28分。

快艇收下主場8連勝，目前以13勝9敗居西區第7。

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