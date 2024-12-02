NBA／布里吉斯觸底反彈得分創新高 布朗森讚：打球流暢充滿自信

本季加入尼克後表現陷入掙扎的鐵人布里吉斯（Mikal Bridges），甚至先前對黃蜂一戰第四節還被放在板凳上，飽受各界批評；布里吉斯本人亦坦言，賽季才進行不到20場比賽，自己仍需要在團隊中找到節奏，持續調整狀態。

包括總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）、隊友布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）等也都公開對布里吉斯表達支持之意，並且願意協助他適應新角色，找到狀態。

有了這樣的鼓舞，布里吉斯很快就在今天對鵜鶘的比賽中找回信心。布里吉斯全場19投12中包含7記三分球在內，豪取31分，創下轉戰尼克以來的單場得分與三分球新高。尼克也在他的帶領之下，以118比85送給對手8連敗。

Mikal Bridges breakout game in the @nyknicks W!



🗽 31 PTS (season high)

🗽 12-19 FGM

🗽 7-12 3PM pic.twitter.com/6XIukaUBQr — NBA (@NBA) 2024年12月2日

「他打球的方式充滿自信，而且流暢無比，我喜歡。」布朗森（Jalen Brunson）說。

「我們相信他，相信他可以命中投籃，我們希望他展現侵略性，這就是我們所認識的布里吉斯。在整個賽季中總會有高低起伏，所以不用太過驚慌。」

哈特說道，「我知道他並不擔心這個，我也不會擔心他的狀況。如果我們最終贏得了總冠軍，沒人會在乎我們付出了多少選秀權。」

唐斯（Karl-Anthony Towns）則表示：「布里吉斯真的太棒了。他是我們陣容化學效應重要的一部分。當你和像他這樣的球員同時在場，他可以承擔各種角色。」

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