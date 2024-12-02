快訊

好嚇人！外牆被風吹倒 三重海砂屋都更通過

代理孕母政策大轉彎 衛福部：與人工生殖法脫鉤處理

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／回歸飆36分助獨行俠4連勝 唐西奇：努力適應節奏

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇一回歸就火力全開。 美聯社
唐西奇一回歸就火力全開。 美聯社

因右手腕傷勢缺席6場比賽的獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic），在今天作客對拓荒者的比賽中回歸，隨即不見生疏，24投15中狂攻36分13助攻7籃板3抄截，帶領獨行俠拿下4連勝。

「我感覺很好，」唐西奇賽後談到右手腕傷，「現在還是有一點痛，顯然還沒有百分之百復原。我很高興這場比賽能夠重新上場，也很開心我們拿下勝利。」

「你能看出他的另一種神情，彷彿在說接下來輪到我表演了。當他有那種表情時，我們就是乖乖看他大秀特秀。」丁威迪談到唐西奇第二節獨拿15分接管比賽。

據統計，這是唐西奇生涯第50次在上半場至少拿到20分5籃板5助攻，是自1996-97年賽季以來達此數據最多次的球員，居次的詹姆斯（LeBron James）有著45次。

總教練基德（Jason Kidd）則是稱讚唐西奇在破解包夾時的策略。「他在面對防守夾擊時，對隊友可說是非常信任。」

厄文（Kyrie Irving）此戰並未出賽，其他像萊夫利（Dereck Lively II）和湯普森（Klay Thompson）也都休兵；葛萊姆斯（Quentin Grimes）充分填補空缺，個人13投9中獨拿28分5籃板3助攻5抄截。

對於球隊目前的連勝狀態，唐西奇表示：「球隊的比賽節奏很棒，打得很出色，所以我要努力去適應這種節奏。」

獨行俠揮別開季5勝7敗的低潮，近期9場比賽奪下8勝，排名挺進到西區第5。

相關新聞

NBA／關鍵時刻又是詹姆斯！湖人作客1分差驚險退爵士

月底將滿40歲的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）今天再展現球星價值，面對爵士隊他第四節攻下10分，包括最後41秒的關鍵進球，再和戴維斯（Anthony Davis）一起守下爵士有機會的「絕殺」球，率紫金軍團驚險以105：104帶走勝利。

NBA／柯瑞雙膝不適是新傷 勇士主帥：他已經36歲了

勇士隊昨天不敵太陽隊，苦吞本季最長4連敗，當家球星柯瑞（Stephen Curry）還透露，雙膝肌腱炎是過往不曾出現的問...

NBA／米契爾決勝節狂轟20分復仇 騎士逆轉斷塞爾蒂克7連勝

騎士隊本季打出開季15連勝的隊史最佳成績，勝場中斷就是敗在衛冕軍塞爾蒂克手隊中；今天雙方再碰頭，「綠衫軍」第三節尾聲還握...

NBA／布里吉斯觸底反彈得分創新高 布朗森讚：打球流暢充滿自信

本季加入尼克後表現陷入掙扎的鐵人布里吉斯（Mikal Bridges），甚至先前對黃蜂一戰第四節還被放在板凳上，飽受各界批評；布里吉斯本人亦坦言，賽季才進行不到20場比賽，自己仍需要在團隊中找到節奏，

NBA／回歸飆36分助獨行俠4連勝 唐西奇：努力適應節奏

因右手腕傷勢缺席6場比賽的獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic），在今天作客對拓荒者的比賽中回歸，隨即不見生疏，24投15中狂攻36分13助攻7籃板3抄截，帶領獨行俠拿下4連勝。 「我感覺很

NBA／24000分里程碑難阻勇士連敗 柯瑞：也許該改變13人輪替

儘管全場手感欠佳，柯瑞（Stephen Curry）仍在傷癒復出對太陽一戰拿下23分7籃板4助攻，這讓他生涯總得分累積24015分，成為史上第29位達此里程碑的球員。柯瑞在今年賽季有機會挑戰史上第26

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。