NBA／回歸飆36分助獨行俠4連勝 唐西奇：努力適應節奏

因右手腕傷勢缺席6場比賽的獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic），在今天作客對拓荒者的比賽中回歸，隨即不見生疏，24投15中狂攻36分13助攻7籃板3抄截，帶領獨行俠拿下4連勝。

「我感覺很好，」唐西奇賽後談到右手腕傷，「現在還是有一點痛，顯然還沒有百分之百復原。我很高興這場比賽能夠重新上場，也很開心我們拿下勝利。」

「你能看出他的另一種神情，彷彿在說接下來輪到我表演了。當他有那種表情時，我們就是乖乖看他大秀特秀。」丁威迪談到唐西奇第二節獨拿15分接管比賽。

據統計，這是唐西奇生涯第50次在上半場至少拿到20分5籃板5助攻，是自1996-97年賽季以來達此數據最多次的球員，居次的詹姆斯（LeBron James）有著45次。

Luka DOMINATES in his 1st game back:



🪄 36 PTS (62.5 FG%)

🪄 13 AST

🪄 7 REB

🪄 3 STL@dallasmavs win their 4th in a row! pic.twitter.com/z5wzyAKzzx — NBA (@NBA) 2024年12月2日

總教練基德（Jason Kidd）則是稱讚唐西奇在破解包夾時的策略。「他在面對防守夾擊時，對隊友可說是非常信任。」

厄文（Kyrie Irving）此戰並未出賽，其他像萊夫利（Dereck Lively II）和湯普森（Klay Thompson）也都休兵；葛萊姆斯（Quentin Grimes）充分填補空缺，個人13投9中獨拿28分5籃板3助攻5抄截。

對於球隊目前的連勝狀態，唐西奇表示：「球隊的比賽節奏很棒，打得很出色，所以我要努力去適應這種節奏。」

獨行俠揮別開季5勝7敗的低潮，近期9場比賽奪下8勝，排名挺進到西區第5。

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