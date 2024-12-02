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NBA／米契爾決勝節狂轟20分復仇 騎士逆轉斷塞爾蒂克7連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
米契爾率騎士力壓綠衫軍，完成復仇。 美聯社
米契爾率騎士力壓綠衫軍，完成復仇。 美聯社

騎士隊本季打出開季15連勝的隊史最佳成績，勝場中斷就是敗在衛冕軍塞爾蒂克手隊中；今天雙方再碰頭，「綠衫軍」第三節尾聲還握有14分領先，不料勝利卻被騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）攔截，他決勝節連飆3記三分彈，率隊單節灌進43分，硬是以115：111逆轉衛冕軍，報仇並 留下主場勝利。

騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）賽前曾提到，迫切想知道球隊如何面對第一次碰塞爾蒂克遭遇的逆境，今天子弟兵馬上有所回應，首節取得28：24領先，半場打完也握有51：49優勢。

第三節塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）發威，他單節轟下17分，率隊第三節末取得84：70領先，不過米契爾馬上在第四節回應。

米契爾前三節15投僅6中，但決勝節連飆外線，最後3分鐘開始更在2分鐘內連進3記三分彈，先助隊以101：101追平比分，接續的中距離破網更讓騎士嘗到領先滋味，加上莫布里（Evan Mobley）讀秒階段灌籃得手追加保險分，讓騎士上演驚奇逆轉，4分差氣走「綠衫軍」。

米契爾第四節6投俱中，包括4枚三分彈，加上沒有失手的4罰，單節灌進20分、全場35分，外帶7籃板和3助攻，加上葛蘭特（Darius Garland）22分、8助攻挹注，率隊守護主場。

泰托姆今天也有33分、8籃板表現，復出的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）21分，板凳出發的普里查德（Payton Pritchard）也貢獻24分，但第四節沒能擋下米契爾，7連勝告終。

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