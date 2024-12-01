NBA／24000分里程碑難阻勇士連敗 柯瑞：也許該改變13人輪替

儘管全場手感欠佳，柯瑞（Stephen Curry）仍在傷癒復出對太陽一戰拿下23分7籃板4助攻，這讓他生涯總得分累積24015分，成為史上第29位達此里程碑的球員。柯瑞在今年賽季有機會挑戰史上第26位突破25000分的球員。

談到先前膝蓋肌腱炎的問題，柯瑞表示：「如果你不關注它，這可能會成為一件煩人的事情。隨著職業生涯推進，出現的問題自然就會愈多。」

開季一度站上西區龍頭的勇士，近期卻失速苦吞4連敗，排名也下滑，被問到球隊實行的12、13人輪替模式是否出現阻礙？柯瑞回應道，「我們需要縮短輪替嗎？我們可能需要在每場比賽的基礎上更去預判情勢，這樣球員們才更能抓到一些節奏。縮短一個人或者是兩個人？或許吧。」

總教練柯爾（Steve Kerr）則提到球隊可能會考慮縮減輪替陣容，但希望繼續把波傑姆斯基（Brandin Podziemski）留在先發。「我想讓他和柯瑞、格林（Draymond Green）一起搭檔先發，他很適合成為處理球權的第2人選，也能打無球。」

「在這波4連敗之前，我們還站在頂峰，但隨即吞4連敗，每個人難免有情緒，這就是NBA，競爭非常激烈，也很殘酷。」柯爾說。

早在柯爾賽季初採取12人輪替策略時，就有國外球評認為這是不切實際的方式，不可能在一整個賽季都這樣延續下去。

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