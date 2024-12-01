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NBA／無出手三分仍砍42分大三元 安戴托昆波寫多項紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安戴托昆波生涯首次完成至少40分大三元。 美聯社
安戴托昆波生涯首次完成至少40分大三元。 美聯社

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續強勢表現，面對東區墊底的巫師，轟出42分12籃板11助攻，這是他生涯首次完成40分大三元。

此外根據統計，安戴托昆波成為史上第4位在完全沒有出手三分球的情況下拿到至少40分大三元的球員，前3人分別是「海軍上將」羅賓森（David Robinson）、金恩（Bernard King）和魔術強森（Magic Johnson）。

另一方面，安戴托昆波和里拉德（Damian Lillard）第3次同場至少拿下25分10助攻，這在聯盟的雙人組中高居第一。

在安戴托昆波帶領之下，公鹿擺脫開季2勝7敗的陰霾，最近10場比賽豪取8勝，戰績也衝進東區前6；值得一提的是，這段期間公鹿的攻守效率均名列聯盟前10。

總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後稱讚安戴托昆波，「總是能夠做出正確的決定」。隊友格林（AJ Green）則表示，「球隊進攻很流暢，有其他人提供火力支援，對方想要整場比賽壓制安戴托昆波和里拉德，甚至阻擋我們都會很困難。我們的進攻點太多了。」

「我只是盡全力把球打好，我上場比賽就是為了打得開心，盡可能做出正確決策，盡量命中球。我不知道我的表現如何，這得交給教練和媒體評斷。」安戴托昆波說。

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