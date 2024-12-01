NBA／小鮑爾休兵2周戰績恐更沉淪 黃蜂主帥：對我們團隊有信心

黃蜂官方宣佈，陣中頭號球星小鮑爾（LaMelo Ball）因左腿筋拉傷，預計將缺席2周時間，屆時會再重新評估傷勢。小鮑爾已經缺席先前對尼克和今天對老鷹的比賽，預計還會再缺席4場。

過去兩年飽受傷勢困擾的小鮑爾，兩年一共缺席了106場比賽，本季好不容易黃蜂才得到他的回歸，小鮑爾也繳出優異表現，本季場均拿下31.1分，高居聯盟第2，另外還有6.9助攻和5.4籃板，11月23日對公鹿一戰還狂砍50分。

可惜在連4戰破30分、場均超過40分的強勢發揮之後，小鮑爾又一次被迫「停機」，這段期間球隊也苦吞5連敗，8場比賽輸了其中7場。

除了小鮑爾外，替補後衛曼恩（Tre Mann）因背部椎間盤問題預計也要缺席2周時間；但好消息是，中鋒理查茲（Nick Richards）在休兵14場之後，於今天對老鷹比賽中復出。這場比賽黃蜂以3分之差飲恨。

黃蜂本季也是傷兵成群，包括布里吉斯（Miles Bridges）、威廉斯（Grant Williams）、威廉斯（Mark Williams）等都在養傷。

談到小鮑爾接下來的缺席狀況，總教練李（Charles Lee）表示對於整個團隊有信心。「當我來這裡接受採訪時，我剛從小鮑爾的身邊走過。他說『我會完成好復出計劃中需要我做的一切，我會用正確的心態去對待。』」李說道，「他是個競爭者，渴望上場打球，為球隊效力，我對我們的團隊和球員充滿信心。」

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