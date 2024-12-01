NBA／巫師11月未嘗一勝！14連敗創隊史第3長紀錄

密爾瓦基公鹿隊今天在主場作戰，靠著膝傷歸隊的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出42分、12籃板、11助攻大三元成績單，以124比114送給對手華盛頓巫師隊14連敗。

公鹿首節雖以28比29落後來訪的巫師，但從第2節起，靠著安戴托昆波不斷強攻禁區逐漸收復失土，加上巫師團隊三分球命中率僅28.1%，只能看著公鹿帶走勝利。

生涯拿過2次年度最有價值球員的安戴托昆波，完成近6場比賽的第3次大三元，他前一場比賽因為左膝傷而缺席，沒想到復出後就立刻對球隊做出貢獻。

公鹿經歷開季10戰8敗，甚至傳出安戴托昆波不滿想要離隊的傳言，不過接下來球隊似乎找到磨合辦法，不但笑納6連勝，更是近9戰的第8勝。

公鹿除了安戴托昆波外，里拉德（Damian Lillard）也貢獻25分、10助攻，中鋒洛培茲（Brook Lopez）則走出季初低潮挹注18分。

巫師以後衛波爾（Jordan Poole）的31分表現最佳，不過巫師吞下14連敗後，成為NBA過去9年來，第2支整個11月都沒能取勝的球隊，前一支球隊是上個賽季的底特律活塞。

同時這也是巫師隊史單季第3長的連敗紀錄，過去分別在2009-10球季、2023-24球季都曾有過16連敗；至於NBA史上最長連敗紀錄是28連敗，分別由2023-24賽季的活塞以及費城76人（跨季）共同保持。

商品推薦