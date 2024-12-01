快訊

冷血男疑似虐待親生兒罪嫌重大 檢方羈押禁見獲准

烏克蘭驚爆20萬逃兵！有部隊全員「人間蒸發」外媒曝防線慘況

罐頭湯汁該倒掉嗎？食品業者稱下廚時能派上用場但須注意一事

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／巫師11月未嘗一勝！14連敗創隊史第3長紀錄

中央社／ 台北1日電
波爾奮力飆31分仍無力阻止巫師連敗。 美聯社
波爾奮力飆31分仍無力阻止巫師連敗。 美聯社

密爾瓦基公鹿隊今天在主場作戰，靠著膝傷歸隊的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出42分、12籃板、11助攻大三元成績單，以124比114送給對手華盛頓巫師隊14連敗。

公鹿首節雖以28比29落後來訪的巫師，但從第2節起，靠著安戴托昆波不斷強攻禁區逐漸收復失土，加上巫師團隊三分球命中率僅28.1%，只能看著公鹿帶走勝利。

生涯拿過2次年度最有價值球員的安戴托昆波，完成近6場比賽的第3次大三元，他前一場比賽因為左膝傷而缺席，沒想到復出後就立刻對球隊做出貢獻。

公鹿經歷開季10戰8敗，甚至傳出安戴托昆波不滿想要離隊的傳言，不過接下來球隊似乎找到磨合辦法，不但笑納6連勝，更是近9戰的第8勝。

公鹿除了安戴托昆波外，里拉德（Damian Lillard）也貢獻25分、10助攻，中鋒洛培茲（Brook Lopez）則走出季初低潮挹注18分。

巫師以後衛波爾（Jordan Poole）的31分表現最佳，不過巫師吞下14連敗後，成為NBA過去9年來，第2支整個11月都沒能取勝的球隊，前一支球隊是上個賽季的底特律活塞。

同時這也是巫師隊史單季第3長的連敗紀錄，過去分別在2009-10球季、2023-24球季都曾有過16連敗；至於NBA史上最長連敗紀錄是28連敗，分別由2023-24賽季的活塞以及費城76人（跨季）共同保持。

延伸閱讀

NBA／回歸就轟42分「大三元」 字母哥率公鹿退巫師奪6連勝

TPBL／前NBA球星羅斯來台獻技？雲豹執行長：機率50%

NBA／詹姆斯出賽數登史上第一 湖人恐無緣NBA盃衛冕

TPBL／戰神再補悍將 NBA首輪選秀「T-Rob」羅賓森加盟

相關新聞

NBA／柯瑞回歸手感冷 布克聯手杜蘭特送勇士4連敗

勇士隊當家球星柯瑞（Steph Curry）因膝蓋不適缺陣一場，今天碰太陽隊就回歸，且轟下全隊最高23分，無奈太陽外線手...

NBA／回歸就轟42分「大三元」 字母哥率公鹿退巫師奪6連勝

公鹿隊的聯盟得分王「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因膝傷勢缺席一場後回歸，今天碰巫師...

NBA／巫師11月未嘗一勝！14連敗創隊史第3長紀錄

密爾瓦基公鹿隊今天在主場作戰，靠著膝傷歸隊的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出42分、12籃板、11助攻大三元成績單，以124比114送給對手華盛頓巫師隊14連敗。

NBA／聯盟最強大籃板優勢！年輕火箭強勢崛起 打造精英防守陣

歷經連續4年無季後賽可打的休士頓火箭，挾著陣中年輕潛力新星的成長，本季在西區列強環伺中強勢崛起，成為各隊難以忽視的真正威脅。特別是在總教練尤多卡（Ime Udoka）的帶領下，更是逐步建立起一支聯盟精

NBA／騎士聲勢中斷連輸老鷹 攻守3大問題亟需改善

克里夫蘭騎士隊在賽季初期聲勢驚人，一度高居全聯盟第一，更寫下開季15連勝的隊史最佳表現，在聯盟史上僅次於勇士的24連勝。然而，近期騎士突然「馬前失蹄」，接連敗給亞特蘭大老鷹，進一步突顯球隊面臨到的狀況

NBA／替補長人腳傷將缺席2至3周 湖人禁區戰力拉警報

近5戰苦吞4敗的湖人，又要面臨傷兵的來襲，陣中替補長人海斯（Jaxson Hayes）因右腳踝扭傷，預估將缺席2到3周的時間，禁區戰力可說是拉警報。 海斯因腳踝傷勢已經缺席兩場比賽，先前他接受核

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。