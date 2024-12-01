聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／柯瑞回歸手感冷 布克聯手杜蘭特送勇士4連敗
勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因膝蓋不適缺陣一場，今天碰太陽隊就回歸，且轟下全隊最高23分，無奈太陽外線手感火熱，杜蘭特（Kevin Durant）第四節的關鍵外線更澆熄勇士追分氣焰，最終太陽就以113：105守護主場，也賞給勇士本季最長4連敗。
柯瑞上半場出賽15分鐘5投0中只靠罰球拿2分，反觀太陽點點開花，全隊有6人外線開火，團隊上半場三分球21投14中，命中率超達6成7，半場打完取得66：49領先。
勇士第三節在柯瑞單節15分發揮下追近差距到78：85，第四節後段更以一波9：0攻勢追到99：105，但杜蘭特1分42秒飆進關鍵三分彈，勇士最後關頭無力再追趕，以8分差吞下4連敗。
布克今天攻下太陽最高27分，杜蘭特也有21分進帳，團隊三分球35投18中，命中率超過5成；柯瑞雖攻下勇士最高23分但21投僅8中，維金斯17投7中拿18分已是勇士次高。
太陽「三巨頭」之一的比爾（Bradley Beal）今天因傷缺席本季第8場比賽，去年曾遭格林（Draymond Green）一掌打到臉部的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）同樣因傷缺陣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言