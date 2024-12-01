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NBA／柯瑞回歸手感冷 布克聯手杜蘭特送勇士4連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布克(左)與杜蘭特(中)合力拿下48分。 路透社
布克(左)與杜蘭特(中)合力拿下48分。 路透社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因膝蓋不適缺陣一場，今天碰太陽隊就回歸，且轟下全隊最高23分，無奈太陽外線手感火熱，杜蘭特（Kevin Durant）第四節的關鍵外線更澆熄勇士追分氣焰，最終太陽就以113：105守護主場，也賞給勇士本季最長4連敗。

柯瑞上半場出賽15分鐘5投0中只靠罰球拿2分，反觀太陽點點開花，全隊有6人外線開火，團隊上半場三分球21投14中，命中率超達6成7，半場打完取得66：49領先。

勇士第三節在柯瑞單節15分發揮下追近差距到78：85，第四節後段更以一波9：0攻勢追到99：105，但杜蘭特1分42秒飆進關鍵三分彈，勇士最後關頭無力再追趕，以8分差吞下4連敗。

布克今天攻下太陽最高27分，杜蘭特也有21分進帳，團隊三分球35投18中，命中率超過5成；柯瑞雖攻下勇士最高23分但21投僅8中，維金斯17投7中拿18分已是勇士次高。

太陽「三巨頭」之一的比爾（Bradley Beal）今天因傷缺席本季第8場比賽，去年曾遭格林（Draymond Green）一掌打到臉部的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）同樣因傷缺陣。

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