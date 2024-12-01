聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／回歸就轟42分「大三元」 字母哥率公鹿退巫師奪6連勝
公鹿隊的聯盟得分王「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因膝傷勢缺席一場後回歸，今天碰巫師隊立刻飆分，且締造42分「大三元」，率隊以124：114迎接6連勝。
安戴托昆波賽前場均32.4分是聯盟「得分王」，11.9籃板排聯盟第5位，6.4助攻也排到聯盟第20，今天回歸展現影響力，儘管公鹿首節還以28：29落後，半場打完反以63：58超前。
公鹿第三節維持領先，安戴托昆波三節打完就已累積30分、9籃板和9助攻，第四節先完成「大三元」，1分16秒再靠罰球讓得分來到40分大關；巫師第四節兩度將比分追到2分差，無奈擋不下安戴托昆波，最終仍以10分差吞敗．
安戴托昆波出賽38分鐘，24投15中、罰球17投12中，攻下全場最高42分，外帶12籃板、11助攻，本季第3度「大三元」，連同例行賽和季後賽是生涯第51場，且是生涯第一場超過40分的「大三元」；後場搭檔里拉德（Damian Lillard）也貢獻25分、10助攻。
巫師以波爾（Jordan Poole）31分、7助攻最高，波格登（Malcolm Brogdon）29分、11籃板。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言