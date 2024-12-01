NBA／聯盟最強大籃板優勢！年輕火箭強勢崛起 打造精英防守陣

歷經連續4年無季後賽可打的休士頓火箭，挾著陣中年輕潛力新星的成長，本季在西區列強環伺中強勢崛起，成為各隊難以忽視的真正威脅。特別是在總教練尤多卡（Ime Udoka）的帶領下，更是逐步建立起一支聯盟精英等級的防守勁旅。

火箭防守端最為突出的亮點莫過於籃板球的強勢保護。森根（Alperen Sengun）和史密斯（Jabari Smith Jr.）都是高於平均水平的籃板好手，此外他們還擁有一些不畏衝搶籃板、身體素質優異的強悍球員，如亞當斯（Steven Adams）、伊森（Tari Eason）、布魯克斯（Dillon Brooks）和湯普森（Amen Thompson）等。這些因素都讓火箭成為聯盟最會搶籃板的球隊，而且是遙遙領先。

在先前延長賽擊敗費城76人之後，火箭本季場均能搶下50個籃板，是自2019-20年賽季公鹿場均51.7個籃板以來的第2高紀錄。

休士頓目前以14勝6敗的成績排名西區第2，並且在最近11場比賽中拿下9勝。在主要輪替陣容中，有5人年齡在22歲或以下，繳出全聯盟第2好的防守效率。

自從尤多卡接任火箭主帥以來，火箭的勝率已經提升至53.9%。作為對比，2019年至2023年間，火箭的勝率僅有24%。

伊森(左)和湯普森構築強悍的防守陣型。 美聯社

穩定的先發陣容和固定的輪替組合，讓火箭得以在每場比賽中幾乎派出相同的主力核心，得以維持整體效率。主帥尤多卡也有明智地不去輕易改變那些已經有明顯成效的安排。

在至少一同上場100分鐘的組合中，布魯克斯（Dillon Brooks）、森根和湯普森的三人搭檔在聯盟中防守效率值和淨效率值都是最佳的。其中全能長人森根的影響猶為顯著，延續2023-24年賽季的搶眼表現，本季戰力繼續提升，已經成為聯盟中最佳中鋒長人之一。

日前面對明尼蘇達灰狼的比賽中，森根和湯普森成為火箭隊自歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與歐瑞（Robert Horry）以來，首對在同一場比賽中同時貢獻3次以上阻攻和3次以上抄截的隊友。

毫無疑問，火箭的未來一片光明。或許最令人感到可怕的是，這支年輕核心的潛力仍未完全釋放。

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