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NBA／騎士聲勢中斷連輸老鷹 攻守3大問題亟需改善

聯合新聞網／ 綜合外電報導
騎士近期出現亂流。 歐新社
騎士近期出現亂流。 歐新社

克里夫蘭騎士隊在賽季初期聲勢驚人，一度高居全聯盟第一，更寫下開季15連勝的隊史最佳表現，在聯盟史上僅次於勇士的24連勝。然而，近期騎士突然「馬前失蹄」，接連敗給亞特蘭大老鷹，進一步突顯球隊面臨到的狀況。

事實上，早在本週之初，甚至在對陣老鷹之前，騎士隊的防守就已經受到質疑。

在今天比賽中，老鷹隊的投籃命中率高達52%（85投44中），三分球命中率則為41%（34投14中）。特別值得注意的是，老鷹團隊在禁區內得到52分，並投進了14記三分球。

騎士總教練亞特金森（Kenny Atkinson）和教練團隊顯然必須找出解決方法，否則對手將繼續利用這些防守弱點來嘗試摧毀騎士。

此外，騎士隊出色的替補陣容和深度也是他們本季開局好表現的關鍵原因之一。然而，這樣的板凳優勢在面對老鷹的比賽中卻陷入了困境。

騎士此戰的替補得分以28比50大幅落後於老鷹隊，即使勒弗特（Caris LeVert）從膝傷中回歸，也未能帶來足夠的火力。傑洛米（Ty Jerome）和麥瑞爾（Sam Merrill）在整個賽季中一直扮演重要角色，但他們在本場比賽中各自只得到7分。

這是本賽季首次看到騎士整個替補陣容同時表現不佳，這對他們來說無疑是一個值得關注的警訊。

再者，騎士本季的成功很大程度上依賴於他們均衡的進攻方式和迅速的球權轉移。在今天比賽之前，騎士隊場均助攻數高達28.6次，居東區第3。但老鷹隊的防守限制了他們的傳球次數，騎士隊全場僅出現22次助攻。

這種缺乏流暢球權轉移的現象近期尤為明顯，與他們先前的比賽風格形成鮮明對比。

騎士顯然沒有太多時間可以立即解決這些關鍵缺失，他們的下一場比賽將在主場迎戰衛冕冠軍波士頓塞爾蒂克，騎士的開季15連勝便是斷送在綠衫軍手上，與老鷹同為聯盟本季唯二曾經擊敗過騎士的球隊。

目前騎士17勝3敗在全聯盟僅領先塞爾蒂克0.5場勝差，如果騎士隊無法及時解決防守漏洞、替補表現下滑以及球權轉移不佳等問題，他們恐怕將拱手讓出龍頭王座。

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