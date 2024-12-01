NBA／替補長人腳傷將缺席2至3周 湖人禁區戰力拉警報

近5戰苦吞4敗的湖人，又要面臨傷兵的來襲，陣中替補長人海斯（Jaxson Hayes）因右腳踝扭傷，預估將缺席2到3周的時間，禁區戰力可說是拉警報。

海斯因腳踝傷勢已經缺席兩場比賽，先前他接受核磁共振檢查，顯示傷勢有加重的情況。如此一來，湖人禁區替補戰力可說是捉襟見肘，先前另一位替補長人伍德（Christian Wood）也面臨左膝手術的後續復健過程，本季至今仍未上場，球隊現有內線陣容只有領雙向合約的克洛科（Christian Koloko）。

作為戴維斯（Anthony Davis）的替補，海斯本季場均可以得到6.4分4.5籃板0.8助攻。

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