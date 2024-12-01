NBA／替補長人腳傷將缺席2至3周 湖人禁區戰力拉警報

近5戰苦吞4敗的湖人，又要面臨傷兵的來襲，陣中替補長人海斯（Jaxson Hayes）因右腳踝扭傷，預估將缺席2到3周的時間，禁區戰力可說是拉警報。
海斯因腳踝傷勢已經缺席兩場比賽，先前他接受核磁共振檢查，顯示傷勢有加重的情況。如此一來，湖人禁區替補戰力可說是捉襟見肘，先前另一位替補長人伍德（Christian Wood）也面臨左膝手術的後續復健過程，本季至今仍未上場，球隊現有內線陣容只有領雙向合約的克洛科（Christian Koloko）。
作為戴維斯（Anthony Davis）的替補，海斯本季場均可以得到6.4分4.5籃板0.8助攻。
NBA近年明星賽失去過往觀賞性遭痛批，本季將可能迎來新賽制，期望能增加精采度。不過美國體育名嘴史密斯（Stephen A.Smith）在節目上公開看衰，並指責根本問題是球員不認真。此番言論引起爭議，也
NBA最佳球員之爭一直是為人津津樂道的話題，球員們也不例外。公牛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）近日在節目上也分享自己的最佳5人排名，其中勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）擊敗已故傳奇布萊
歷經連續4年無季後賽可打的休士頓火箭，挾著陣中年輕潛力新星的成長，本季在西區列強環伺中強勢崛起，成為各隊難以忽視的真正威脅。特別是在總教練尤多卡（Ime Udoka）的帶領下，更是逐步建立起一支聯盟精
克里夫蘭騎士隊在賽季初期聲勢驚人，一度高居全聯盟第一，更寫下開季15連勝的隊史最佳表現，在聯盟史上僅次於勇士的24連勝。然而，近期騎士突然「馬前失蹄」，接連敗給亞特蘭大老鷹，進一步突顯球隊面臨到的狀況
近5戰苦吞4敗的湖人，又要面臨傷兵的來襲，陣中替補長人海斯（Jaxson Hayes）因右腳踝扭傷，預估將缺席2到3周的時間，禁區戰力可說是拉警報。
海斯因腳踝傷勢已經缺席兩場比賽，先前他接受核
目前高居聯盟得分榜第2位的黃蜂隊球星小鮑爾（LaMelo Ball），因左小腿拉傷成傷兵，球團今天宣布陣中「得分王」至少...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言