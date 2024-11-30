NBA／明星賽變難看關鍵原因遭起底 球員嘆「分不到任何好處」

NBA近年明星賽失去過往觀賞性遭痛批，本季將可能迎來新賽制，期望能增加精采度。不過美國體育名嘴史密斯（Stephen A.Smith）在節目上公開看衰，並指責根本問題是球員不認真。此番言論引起爭議，也釣出內部人士揭露實際因素，「球星打球沒有好處可拿。」

史密斯在節目上發表看法後，引起部分選手和經紀人反彈。在近日他也做出回應：「在節目後有球員和經紀人來電，他們說球員不願意認真比賽的最大原因是NBA用明星賽討好贊助商，卻沒有讓球員分享好處。」

不過史密斯聽完解釋後仍然維持原觀點，「但我不會改變立場，球員也是有領薪水，就算輪休還是照領不誤。我們又不是要求拿出例行賽或季後賽的強度，但至少要有夏季聯賽的水準吧！明星賽比練習賽還不認真，這真的沒有藉口。」

至於另一派球迷則抱持不同看法，他們認為過去球星抱團風氣不盛，明星賽是這些球員難得齊聚一堂的機會，為了自己代表的球隊大家一定會拿出實力競賽。如今聯盟生態不同，球星組隊隨處可見，失去可看性，並且NBA也不再需要依靠明星賽博取外界關注度，因此球星索性將比賽作為休養。

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