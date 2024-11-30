NBA／歷史最佳五人沒有Kobe？球哥：對我來說不算最好球員

NBA最佳球員之爭一直是為人津津樂道的話題，球員們也不例外。公牛「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）近日在節目上也分享自己的最佳5人排名，其中勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）擊敗已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）搶下最後席次，連主持人都感到相當驚訝。

鮑爾近日在一檔節目中，被WNBA超級新秀里斯（Angel Reese）問道心目中最佳五人的拉什莫爾山（美國著名景點，山上刻有歷代總統頭像）時，他先是回答詹姆斯（LeBron James）、喬丹（Michael Jordan）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）、魔術強森（Magic Johnson），而最後一人卻也是最充滿爭議，「說實話，我認為柯瑞在這裡有個位置。」

布萊恩是很多人心中的歷史最佳球星。 美聯社

對於為何選擇柯瑞而不是布萊恩，里斯提出疑問，鮑爾也進一步解釋：「我很愛布萊恩，但他對我來說一直都不能算是最好的球員，因為他是NBA歷史上投丟最多球的選手，你知道我的意思。回到柯瑞，他改變了現在的比賽，他是最好的射手，還帶領美國隊拿下奧運冠軍。」

而事實上，目前詹姆斯才是聯盟史上錯失最多球的球員，共14,628球，但基於生涯長度和角色定位，該數據並沒有直接相關。

Lonzo Ball left Kobe Bryant OFF his NBA Mt. Rushmore 👀



“LeBron, Jordan. I’m going Shaq, too, because he’s the most dominant ever. And then fourth, I’m going — we just had this debate — I would go Magic, but I’m … it’s looking like Curry might have to find his way in there,… pic.twitter.com/fKSU0IaNfy — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) 2024年11月30日

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