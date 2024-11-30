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NBA／不重細節遺忘基本功！馬布瑞狠批現代球員「太懶散」

聯合新聞網／ 綜合報導
馬布瑞在一檔節目中直言現代球員相比上個世代逐漸變得懶散。 新華社
馬布瑞在一檔節目中直言現代球員相比上個世代逐漸變得懶散。 新華社

從過去到現在，NBA球員在技術或訓練方式都更加多元，但是否逐漸忘記「基本功」？近日，傳奇球星馬布瑞（Stephon Marbury）在一檔節目中就直言，現代球員相比上個世代逐漸變得懶散。

「當我看著現在的比賽，我發現球員們變得不太會打球。」馬布瑞在一檔節目《Come And Talk 2 Me》接受訪問時提到，如果能優化一些細節，球員們在球場上會相對輕鬆，「如果他們真的知道怎麼打球，該從什麼角度進攻、擋拆時機，或甚至是防守，那他們會節省非常多時間。」

馬布瑞認為，會造成這樣的後果是因為現代球員「過於懶散」，「NBA球員要能理解這些細節非常簡單，因為他們就是在這樣的高層級。只需要花時間看比賽影片，他們就能馬上知道這裡應該怎麼做。」

而除了馬布瑞，另一名傳奇球星坎普（Shawn Kemp）也認同現代球員不如以前刻苦。他在接受訪問時分享了自己的故事，當時他是一名菜鳥，每場比賽只有13.8分鐘上場時間，為了磨練實戰技術，他會到公園打街頭賽，即便會被大批群眾圍觀也持續進行，「大家現在已經沒有這樣的奉獻精神了。」坎普說道

Kemp Marbury 馬布瑞

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