NBA／向對手板凳比出不良手勢 衛少遭聯盟罰款113萬

金塊老將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）日前對上尼克狂砍27分，向世界證明「油箱還有油」，不過他也因向對手板凳席做出不良手勢，稍早遭到聯盟懲處。

金塊本週對上尼克時，衛斯特布魯克在一次進攻後向對手板凳席比出疑似中指的不良手勢，近日遭到聯盟開罰3.5萬美元（約台幣113萬），該場比賽金塊最終也以118：145遭到痛宰，也讓他的回春砍分秀蒙上陰霾。

值得注意的是，包含該場比賽，衛斯特布魯克已經連續6戰得分上雙，更有4場比賽得分上看20，可以說是從板凳注入了穩定火力。

The NBA has fined Russell Westbrook $35K for flipping off the Knicks bench in Nuggets’ loss on Monday.



(via @NBAPR) pic.twitter.com/odNYcSAyD9 — Legion Hoops (@LegionHoops) 2024年11月29日

商品推薦