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NBA／向對手板凳比出不良手勢 衛少遭聯盟罰款113萬

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊老將衛斯特布魯克日前對上尼克向對手板凳席做出不良手勢，遭到聯盟懲處。 美聯社
金塊老將衛斯特布魯克日前對上尼克向對手板凳席做出不良手勢，遭到聯盟懲處。 美聯社

金塊老將衛斯特布魯克Russell Westbrook）日前對上尼克狂砍27分，向世界證明「油箱還有油」，不過他也因向對手板凳席做出不良手勢，稍早遭到聯盟懲處。

金塊本週對上尼克時，衛斯特布魯克在一次進攻後向對手板凳席比出疑似中指的不良手勢，近日遭到聯盟開罰3.5萬美元（約台幣113萬），該場比賽金塊最終也以118：145遭到痛宰，也讓他的回春砍分秀蒙上陰霾。

值得注意的是，包含該場比賽，衛斯特布魯克已經連續6戰得分上雙，更有4場比賽得分上看20，可以說是從板凳注入了穩定火力。

Russell Westbrook 衛斯特布魯克 金塊

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