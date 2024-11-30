NBA／向對手板凳比出不良手勢 衛少遭聯盟罰款113萬
金塊老將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）日前對上尼克狂砍27分，向世界證明「油箱還有油」，不過他也因向對手板凳席做出不良手勢，稍早遭到聯盟懲處。
金塊本週對上尼克時，衛斯特布魯克在一次進攻後向對手板凳席比出疑似中指的不良手勢，近日遭到聯盟開罰3.5萬美元（約台幣113萬），該場比賽金塊最終也以118：145遭到痛宰，也讓他的回春砍分秀蒙上陰霾。
值得注意的是，包含該場比賽，衛斯特布魯克已經連續6戰得分上雙，更有4場比賽得分上看20，可以說是從板凳注入了穩定火力。
球迷必看
▪ 🎉 登頂世界冠軍！獨家送12強冠軍頭版L夾 永遠珍藏這一天
▪ 見證歷史！中華隊擊敗日本封王！ 12強賽最後戰況、賽程與比分表一覽
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言