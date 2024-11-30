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NBA／詹姆斯出賽數登史上第一 湖人恐無緣NBA盃衛冕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹姆斯里程碑之夜，湖人仍擋不住雷霆4連勝。 美聯社
詹姆斯里程碑之夜，湖人仍擋不住雷霆4連勝。 美聯社

前一場好不容易止敗的湖人隊，今天在主場迎戰雷霆隊，儘管球隊當家球星詹姆斯（LeBron James）達成生涯例行賽加季後賽出賽1798場，超越「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）獨居史上第一，但作客的雷霆在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場36分領軍下，仍是以101：93擊敗湖人，讓湖人晉級NBA盃8強賽機率變得微乎其微。

湖人在前一場比賽擊敗馬刺終止3連敗後，今天在主場迎戰雷霆卻再度陷入苦戰，上半場亞歷山大就火力全開拿下15分、5助攻，幫助雷霆以3分差距領先湖人，反觀湖人雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）上半場合計僅有15分進帳。

第三節儘管湖人一度逆轉戰局，但兩隊在手感都不佳的情況下，雷霆在第三節打完仍是以2分差距領先，第四節兩隊仍是一路拉鋸，湖人在比賽最後2分鐘追到僅剩1分差距，但關鍵時刻亞歷山大命中致勝三分球後又連續2罰命中，靠著這關鍵5分，最終雷霆也以8分差距擊敗湖人，以15勝、4敗繼續穩坐西區龍頭。

雷霆今天以亞歷山大攻下36分、9助攻、7籃板表現最佳，湖人雙星詹姆斯與戴維斯分別有12分、8籃板、6助攻與15分、12籃板、7助攻演出，新秀肯奈特（Dalton Knecht）投進6顆三分球拿下20分。

在這場NBA盃賽事結束後，湖人分組賽也以2勝2敗作收，在確定無緣分組龍頭晉級8強的情況下，要以分組第二名脫穎而出的機率也是微乎其微，挑戰季中錦標賽2連霸幾乎將宣告夢碎。

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