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NBA／普里查德末節19分退公牛 綠衫軍收7連勝緊追騎士

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
普里查德第四節發飆，幫助球隊後來居上。 法新社
普里查德第四節發飆，幫助球隊後來居上。 法新社

近期拉出一波6連勝直追聯盟戰績龍頭騎士的塞爾蒂克，今天作客公牛主場陷入苦戰，不過靠著一哥泰托姆（Jayson Tatum）拿下35分、14籃板、5助攻，加上替補上陣的普里查德（Payton Pritchard）在末節進帳19分，最終以138：129擊敗公牛收下7連勝，與今天輸球的騎士僅剩半場勝差。

儘管開季表現跌跌撞撞，讓公牛在今天與塞爾蒂克之戰前傳出可能在陣容上進行大換血，包括三大主力拉文（Zach LaVine）、佛西維奇（Nikola Vucevic）和鮑爾（Lonzo Ball）可能成為交易籌碼，重新迎來進入重建期。

不過在今天與塞爾蒂克之戰中，公牛仍打出精彩一戰，包括身為交易傳聞主角的佛西維奇攻下32分外帶11籃板，拉文也有29分進帳，兩人合力投進10顆三分球，幫助公牛在前三節打完還與塞爾蒂克戰成平手。

但末節塞爾蒂克展現更為強大的進攻火力，團隊單節猛轟7顆三分球，拿下42分，其中替補上陣的普里查德一人就投進5顆三分球拿下19分，成為塞爾蒂克取勝的最大功臣，最終塞爾蒂克也以9分差距收下7連勝，有望在近期超越騎士登上聯盟龍頭。

普里查德今天投進7顆三分球拿下29分外帶7籃板，而本賽季他以替補身份出賽已經拿下296分，高居聯盟之冠，而排在第2名的灰狼中鋒里德（Naz Reid）則與他有超過40分的差距，如能繼續維持將成為年度最佳第六人的熱門人選。

談到普里查德的瘋狂演出，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「在我們以原班人馬出賽的情況下，還能找到一件不同的武器並打造一場不同風格的比賽是很重要的，他是一名相當全能的球員，儘管這聽起來有點奇怪，但他是我見過能在三分球、中距離、籃下都能得分的最好球員，尤其是考慮到他的身材限制。」

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