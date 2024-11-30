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NBA／尼克太輕敵險遭黃蜂擊敗 哈特開砲：這在NBA行不通

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克今天差點輸給缺少小鮑爾和布里吉斯的黃蜂，讓哈特在賽後承認太低估對手。 美聯社
尼克今天差點輸給缺少小鮑爾和布里吉斯的黃蜂，讓哈特在賽後承認太低估對手。 美聯社

尼克今天差點大意失荊州，客場面對缺少「球弟」小鮑爾（LaMelo Ball）和布里吉斯（Miles Bridges）的黃蜂，直到最後才靠著布朗森（Jalen Brunson）罰球分出勝負，以99：98險勝。賽後哈特（Josh Hart）也承認球隊太低估對手，「這在NBA是行不通的。」

雖然小鮑爾和布里吉斯皆因傷缺陣，但尼克卻打得意外掙扎，首節全隊除布朗森外全員啞火，僅得到15分，好在接下來狀態逐漸回穩，在第四節打出16比6小高潮後，終於在4分48秒時靠著布朗森一記跳投取得領先。

尼克要回領先後便沒再讓出優勢，儘管黃蜂一度將落後縮小到2分差，但奈何布朗森末節完全接管比賽，在最後9秒連造2次犯規站上罰球線，徹底讓夏洛特主場安靜。最終「大蘋果」以99：98險勝，在感恩節前以3勝2敗結束客場之旅，並且也在NBA盃中取得3勝0敗戰績。

「艱難的客場之旅，大家應該都想在感恩前與家人朋友團聚。」賽後受訪時唐斯（Karl-Anthony Towns）說道，他今天上場39分鐘，得到全隊第2高19分12籃板外帶5助攻，最高分則是布朗森的31分，並且其中11分集中在第四節。

唐斯。 路透社
唐斯。 路透社

雖然取得勝利相當值得慶祝，但尼克今天的表現絕對算不上及格。陣中主力哈特表示，在看到對手主力缺陣時全隊確實有點太過放鬆了，「我們看到黃蜂少了一些關鍵人物的時候，就覺得應該是一場輕鬆的比賽，但不認真面對每場比賽在NBA是行不通的。尤其面對的是由充滿活力的年輕人組成的隊伍，某種層面上來說反而會是最艱難的。」

布朗森。 路透社
布朗森。 路透社

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