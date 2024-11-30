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NBA／老鷹二連戰雙殺騎士 楊恩近5戰貢獻球隊一半分數

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊恩領軍連續擊敗騎士。 法新社
楊恩領軍連續擊敗騎士。 法新社

聯盟戰績龍頭騎士在前一場比賽遭到老鷹單場猛轟135分吞下本季第2敗後，今天雙方再度碰頭，老鷹則是在防守端成功牽制騎士，讓騎士僅拿下賽季新低的101分，以117：101勝出，連續兩場比賽擊退騎士。

騎士今年開季一度拉出15連勝，創下聯盟史上第2長紀錄，不過在連勝之旅遭到衛冕軍塞爾蒂克中斷後，儘管騎士接下來兩場比賽依舊靠著強大進攻火力分別擊敗鵜鶘與暴龍，但在與老鷹的二連戰中卻連踢鐵板。

在前一場比賽失掉球隊本季新高的135分並輸球後，騎士今天轉戰亞特蘭大續戰老鷹，儘管年輕雙核心葛蘭德（Darius Garland）、莫布里（Evan Mobley）分別有29分與24分、12籃板進帳，但一哥米契爾（Donovan Mitchell）卻受制於老鷹防守，全場23次出手僅命中5球拿下12分。

反觀老鷹今天卻呈現多點開花的攻勢，全隊6人得分來到雙位數，其中楊恩（Trae Young）、強森（Jalen Johnson）、杭特（De'Andre Hunter）得分都在20分以上，幫助老鷹在第三節靠著一波39：23的攻勢拉開差距，最終老鷹也僅讓騎士拿下101分，並以16分差距收下對戰2連勝，讓騎士近兩場比賽先是創單場最高失分紀錄，今天再寫下單場最低得分紀錄。

老鷹主控楊恩今天不僅以12投7中的高效率表現拿下21分，還送出11次助攻，個人連續6場比賽有雙位數助攻表現，且根據統計數據，在過去5場比賽他平均16.4分、16.2助攻，通過得分和助攻為球隊貢獻了百分之48的分數。

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