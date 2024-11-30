NBA／勇士近況掙扎季中尋求補強？美媒點出潛在交易人選

隨著新球季持續進行，各隊也逐漸找到待補強處，開始規劃交易人選，而被外界視為最有機會在季中進行大動作的勇士也再次受到關注。美媒近日就撰文點出該球隊表現，並推薦公牛前鋒威廉斯（Patrick Williams）。

NBA知名記者費雪（Jake Fischer）在報導中表示，若勇士的目標是發掘人才，公牛小將威廉斯可能會是意外適合的人選，「我知道威廉斯會是公牛球團的潛在交易籌碼，如果勇士正在尋求的是一個有發展潛力的球員，那威廉斯會是值得考慮的選擇。」

威廉斯在2020年以首輪第4順位被選入公牛，雖然過去飽受傷病困擾，上賽季也因左腳傷勢提前報銷，但年僅23歲，未來仍充滿潛力。本季至今他一共出賽15場都是先發，28.9分鐘上場時間生涯最高，可以繳出9.9分5籃板2.3助攻。

勇士方面，雖然目前以12勝6敗位居西區第3，但事實上近10戰僅拿下5勝5敗，略顯掙扎。若能補進威廉斯，能夠增加鋒線強度外，在調度上也會有更多選擇，提高陣容上限。

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