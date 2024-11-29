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NBA／19戰僅4勝！鵜鶘狀況慘澹 墨瑞開砲：不感到難堪才怪

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘狀況極差讓陣中球星墨瑞無法忍受，在賽後說起了重話。 路透社
鵜鶘狀況極差讓陣中球星墨瑞無法忍受，在賽後說起了重話。 路透社

鵜鶘狀況極差，昨天在主場輸給暴龍後，不僅吞下近期6連敗，更是以4勝15敗戰績成為西區爐主。陣中球星墨瑞Dejounte Murray）無法忍受如此慘狀，在賽後也說起了重話。

墨瑞本賽季從老鷹轉戰至鵜鶘，但開幕戰就遭遇左手骨折大傷，直到昨天才迎來回歸。不料傷癒後的首場比賽就如此不堪，面對客場難求一勝的暴龍，僅半場球隊就落後34分，讓主場球迷噓聲不斷，最終也以93：119慘敗。

面對如此窘境，墨瑞賽後受訪時開出第一砲，「如果不會感到難堪或憤怒，就真的出問題了。輸球不可恥，可恥的是我們在球迷面前以什麼樣的方式輸球。想像我們是花錢進場的球迷，誰都希望能看到充滿競爭力的比賽，尤其是自家球隊。所以看到這樣的比賽他們絕對有資格說出他們想說的，最真實的感覺，我們需要打得更好。」

至於鵜鶘為何如此掙扎，與傷兵潮有絕對關係。除了墨瑞以外，主力幾乎全數倒下，包括「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）、明星前鋒英格倫（Brandon Ingram）、麥凱倫（C.J. McCollum）和「神偷」艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）等。「隊友們因傷來來去去，真的很艱難，但我認為還是能打出激烈的比賽。」

Dejounte Murray 墨瑞 鵜鶘

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