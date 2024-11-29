NBA／想回76人？美媒曝西蒙斯積極聯繫安比德修復關係

籃網隊球星西蒙斯（Ben Simmons）本季健康回歸，雖表現無法回到巔峰時期，但場均6.6次助攻與優質防守依然幫助球隊取得9勝10敗成績，位居東區第8。據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導，他新賽季不僅想挽回球員形象，也想修復與前隊友安比德（Joel Embiid）關係。

西蒙斯過去例行賽常因各種理由缺席，一到休賽季卻又會發出各種精彩的訓練影片，讓網友笑稱「休賽季GOAT」。不僅如此，76人時期他缺乏職業道德的消極態度讓隊友們不解，現任騎士隊前鋒尼恩（Georges Niang）更痛批，「新賽季要像渾蛋招呼西蒙斯。」種種問題讓這位曾經備受矚目的「下一個詹姆斯（LeBron James）」，落入在聯盟邊緣掙扎的窘境。

本季西蒙斯努力擺脫陰霾，雖身手和進攻欲望遠不如全明星時期，但仍在平均24.9分鐘上場時間中，高效率得到5.9分5.9籃板6.6助攻，並且在防守端也能有所貢獻。

此外，他在休賽季積極聯絡安比德和76人球員，試圖修復關係。不過薛爾本強調，西蒙斯有此作為並非是因合約僅剩一年，希望休賽季能與老東家簽約，「對76人來說，西蒙斯回到費城必然會面對球迷反彈，性價比並不高。」

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