NBA／想回76人？美媒曝西蒙斯積極聯繫安比德修復關係
籃網隊球星西蒙斯（Ben Simmons）本季健康回歸，雖表現無法回到巔峰時期，但場均6.6次助攻與優質防守依然幫助球隊取得9勝10敗成績，位居東區第8。據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）報導，他新賽季不僅想挽回球員形象，也想修復與前隊友安比德（Joel Embiid）關係。
西蒙斯過去例行賽常因各種理由缺席，一到休賽季卻又會發出各種精彩的訓練影片，讓網友笑稱「休賽季GOAT」。不僅如此，76人時期他缺乏職業道德的消極態度讓隊友們不解，現任騎士隊前鋒尼恩（Georges Niang）更痛批，「新賽季要像渾蛋招呼西蒙斯。」種種問題讓這位曾經備受矚目的「下一個詹姆斯（LeBron James）」，落入在聯盟邊緣掙扎的窘境。
本季西蒙斯努力擺脫陰霾，雖身手和進攻欲望遠不如全明星時期，但仍在平均24.9分鐘上場時間中，高效率得到5.9分5.9籃板6.6助攻，並且在防守端也能有所貢獻。
此外，他在休賽季積極聯絡安比德和76人球員，試圖修復關係。不過薛爾本強調，西蒙斯有此作為並非是因合約僅剩一年，希望休賽季能與老東家簽約，「對76人來說，西蒙斯回到費城必然會面對球迷反彈，性價比並不高。」
球迷必看
▪ 🎉 登頂世界冠軍！獨家送12強冠軍頭版L夾 永遠珍藏這一天
▪ 見證歷史！中華隊擊敗日本封王！ 12強賽最後戰況、賽程與比分表一覽
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言