NBA／難得進入勇士先發陣容 庫明加：開心但不受影響

勇士隊昨天對上雷霆隊，在一哥柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣情況下，最終以101：105落敗，不過庫明加（Jonathan Kuminga）迎來久違先發，他賽後吐露本季從板凳出發想法。

庫明加因胃病缺戰2場後昨天回歸，對上西區龍頭雷霆的比賽中先發出陣，全場21投8中，三分球10投3中，獲得全隊最高19分。這是他本季第4次擔任先發，賽後他受訪時表示，「當教練團把我從先發5人移出時，我並沒有抱怨，即便今天重回先發，我在開心之餘還是不會受到影響。我會繼續維持我的打法，這對我來說不是什麼大事。」

不過庫明加也表示，前2戰因傷病未出戰，這次一上場就是作為先發，仍有些不適應，「我有2天沒打比賽，雖然這不是藉口，但真的有種一切剛安置好的感覺。我還是做好我的工作，不斷衝擊籃框向對手施壓，然後分球給外圍射手。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也解釋，讓庫明加替補的原因是為了增強板凳陣容火力，先發有柯瑞、格林（Draymond Green）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和維金斯（Andrew Wiggins）等人，火力相當足夠，至於第2陣容的安德森（Kyle Anderson）和希爾德（Buddy Hield）雖然是優質綠葉，但仍需要1名得分手創造外線機會，而庫明加就是完美選擇。

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