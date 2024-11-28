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NBA／肯奈特重返先發成贏球保證 戴維斯：他能帶來空間

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人新秀肯奈特重新放回到先發行列。 路透
湖人新秀肯奈特重新放回到先發行列。 路透

湖人隊在今天與馬刺隊之戰將新秀肯奈特（Dalton Knecht）重新放回到先發行列，而他也隨即拿下全隊最高的20分，幫助湖人終止3連敗，而本季肯奈特以先發出賽的6場比賽中湖人也奪下4勝，這也讓總教練瑞迪克（JJ Redick）直言，肯奈特確實更適合先發位置。

身為本季表現最亮眼的新秀之一，肯奈特近期在湖人先發陣容陸續出現傷病的情況下，站上先發位置，並且成為湖人日前拉出連勝的關鍵，但在過去2場比賽中，肯奈特也因為八村壘的回歸重新回到板凳上，但不僅個人進攻效率明顯下滑，湖人也苦吞一波3連敗。

不過今天與馬刺之戰，瑞迪克也決定將肯奈特重新放回到先發行列，而他也馬上找回進攻手感，單場投進4顆三分球拿下20分外帶8籃板，湖人也順利止敗。

談到肯奈特回到先發後帶給球隊的改變，瑞迪克說：「我們一直在和球隊的數據分析團隊交流，雖然這個賽季目前的樣本數還不大，但從肯奈特的數據可以看出來他在先發時表現確實很不錯，今天也是一場適合他先發的賽事。」

而戴維斯也直言，肯奈特在場上能夠吸引防守，為他製造出更多的出手空間，「他是非常出色的射手，很多球隊都會派兩個人來防堵他，我在籃下就會有更大的空間，相對的如果對手來補防我，側翼就會有空檔，無論他是先發還是替補都能帶來這樣的效果，但在先發時會讓我們的進攻變得更加動態。」

對於能以新秀身分在湖人取得先發位置，肯奈特也直言，儘管外界都將他定位為射手，但實際上自己是具有三威脅的球員，「我可不是一位純射手，而是一名具有三種威脅性的球員，我可以中距離出手、拋投或是切入上籃，甚至還可以打擋拆，助攻給陣中的大個子球員輕鬆上籃。今天我們將會把贏球的氣勢帶回到主場，然後打好下一場比賽。」

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