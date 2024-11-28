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NBA／灰狼打到被主場球迷噓 愛德華痛批團隊正分崩離析

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰狼隊愛達華(右)。美聯社
灰狼隊愛達華(右)。美聯社

國王在今天以11分差距遭到國王逆轉後，近期苦吞4連敗，這也讓球隊一哥愛德華（Anthony Edwards）賽後動怒，他直言批評球隊現在正在分崩離析，每個人都有自己的想法，卻不願意聽從教練的指令，導致團隊間已經無法溝通。

上賽季打進到西區冠軍賽的灰狼，在休賽季進行了唐斯（Karl-Anthony Towns）的交易案後，開季後一度在愛德華的領軍下打出好表現，不過近期灰狼卻連連吞敗，在今天輸給國王後，過去9場比賽僅拿下2勝，勝率也因此跌破5成。

近期的低迷表現也讓一直以來有話直說的愛德華開砲，痛批球隊現在就像是一群小孩在玩球，「我認為，身為一個團隊我們現在正在分崩離析，我不是在說我們對抗其他球隊時的表現，而是球隊內部就相當軟弱，大家已經沒辦法溝通，就像是一群小孩在打球，我們不能走在這條路上。」

灰狼今天與國王之戰一度在第四節還領先達到12分，但最終卻遭到對手逆轉，也成為愛德華暴怒的導火線，「今晚我們幾乎都是比賽的領先一方，但卻打得死氣沈沈，沒有人願意溝通，現在大家都有自己的想法，這就是我們失敗的主因。」

談到球隊的低潮，愛德華認為與休賽季的陣容異動無關，而是整個團隊氣氛已經不對，每個人都想閉門造車，導致彼此間的關係變得疏遠，這樣的情況也導致今天灰狼在主場出賽仍被球迷噓聲以對，讓愛德華直呼太瘋狂和不被尊重，「球迷對我們發出噓聲，這可是我們的主場，這真的太不受尊重了。」

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