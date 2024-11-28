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NBA／西區頂尖對決柯瑞休兵 亞歷山大轟35分率雷霆踢館

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞歷山大關鍵時刻挺身而出，率雷霆驚險以105：101踢館勇士，保住西區龍頭。 路透
亞歷山大關鍵時刻挺身而出，率雷霆驚險以105：101踢館勇士，保住西區龍頭。 路透

西區排名前2的雷霆隊和勇士隊今天正面交鋒，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）雖因雙膝疼痛免戰，但球隊克服兩位數落後，第四節更在安德森（Kyle Anderson）發揮下超前比分，不過雷霆「一哥」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）關鍵時刻挺身而出，率雷霆驚險以105：101踢館成功，續坐西區龍頭。

維金斯開賽不到2分就攻下全隊前9分，但格林（Draymond Green）進球後勇士進攻就陷入低潮，被雷霆打出一波10：0攻勢；首節雷霆就轟下39分、取得16分領先優勢，第二節雷霆球星亞歷山大外線進球後更助隊優勢擴大到57：38。

勇士靠庫明加（Jonathan Kuminga）外線開啟追分模式，半場打完先追到50：62，第三節再縮小比分，僅以83：84落後進入決勝節。

柯瑞今天在場邊幫隊友加油。 路透
柯瑞今天在場邊幫隊友加油。 路透

勇士板凳出發的安德森第四節成奇兵，先以「3分打」助勇士以91：89反超，比賽中段再度進球且造成雷霆犯規，挑戰「3分打」機會雖失手，勇士仍握有微幅領先；雷霆看亞歷山大表現，他1分25秒關鍵外線進球讓雷霆領先再到4分差，10.6秒維金斯飆進外線後，勇士又追到101：102，但維金斯最後有機會的追平球沒能把握，讓雷霆罰球再下保險分，驚險以105：101奪下勝利。

亞歷山大轟下全場最高35分外帶9籃板，庫明加的19分已是勇士全隊最高。

勇士教練柯爾（Steve Kerr）賽前表示，柯瑞是上周受傷，昨天有進行MRI檢查，結果是陰性，但仍需要些時間舒緩肌腱炎，相信很快就能回歸。

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