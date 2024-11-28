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NBA／好勵志！籃網雙向合約後衛狂飆8顆三分球射太陽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
籃網出現板凳暴徒，雙向合約後衛馬丁全場猛轟8顆三分球拿下30分！ 路透
籃網出現板凳暴徒，雙向合約後衛馬丁全場猛轟8顆三分球拿下30分！ 路透

今年開季狀況一度低迷的籃網隊，今天在出戰太陽隊的比賽中卻打出精采一戰，從板凳出發的雙向合約後衛馬丁（Tyrese Martin）全場猛轟8顆三分球拿下30分，加上施羅德（Dennis Schroder）也投進4顆三分球拿下29分，籃網就靠著雙衛攜手開砲，最終以127：117擊敗太陽，近5場比賽拿下4勝。

今年25歲的馬丁，在2022年參加NBA選秀會在次輪第51順位被勇士隊選入，不過隨後就被交易到老鷹隊，展開在發展聯盟與NBA間載浮載沉的職業生涯，在生涯前2個賽季中，他僅曾代表老鷹出賽過16場，但大多數時間都在發展聯盟度過，直到今年9月他才與籃網簽約，並在賽季開打前獲得球隊提供的雙向合約。

不過儘管本賽季籃網人手短缺，但馬丁獲得的發揮空間仍是相當有限，在今天之前僅出賽過5場，其中有3場打不到3分鐘，最高得分也僅有6分，但在今天出戰太陽之戰，馬丁卻打出生涯代表作，他出賽28分鐘以13投10中，其中包括三分球10投8中的超水準表現攻下30分，出賽時間與得分都創下職業生涯新高。

在馬丁爆炸性的演出下，籃網今天面對太陽也打出精采一戰，尤其在第三節單節拉出33：21的攻勢，其中後衛施羅德單節就貢獻13分，加上今年開季表現低迷的明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）也攻下本季新高的14分外帶9籃板、8助攻，幫助籃網在第四節擋下太陽反撲，以10分差距收下3連勝。

至於前一場比賽才迎回三巨頭連線成功止敗的太陽，今天雖然布克（Devin Booker）與面對前東家的杜蘭特（Kevin Durant）分別有31分與30分進帳，但剛歸隊、全場貢獻17分的比爾（Bradley Beal）卻在第四節再度傷退，太陽板凳球員合計也僅貢獻23分，甚至比馬丁個人30分還少了7分，成為本場比賽勝負關鍵。

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