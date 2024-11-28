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NBA／約柯奇再轟30分 金塊輕取爵士第10勝入袋
面對西區排名後段班的爵士隊，金塊隊今天在當家球星約柯奇（Nikola Jokic）30分、10籃板「雙10」表現領軍下，第三節徹底拉開差距，以122：103收下本季第10場勝利。
上季奪下聯盟MVP的約柯奇，新球季延續全能身手，目前得分、助攻和籃板的場均都達兩位數，今天出賽34分鐘就有19投13中拿下30分、10籃板外帶7助攻的MVP表現，第三節飆進單場第2記三分彈更率隊打出19：9的開節攻勢，讓金塊領先擴大到82：62。
金塊靠第二節29：18攻勢，半場打完就取得63：53領先，第三節再擴大優勢，領先一路維持；金塊總教練馬龍（Michael Malone）比賽末段還讓先發在場上，最後1分37秒才換下主力，最終金塊就以19分差踢館成功。
除約柯奇繳出本季第7場30分以上表現，穆雷（Jamal Murray）也有22分、8助攻，波特（Michael Porter Jr.）19分；爵士以塞克斯頓（Collin Sexton）26分最高，喬治（Keyonte George）23分。
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